Megacolegio en Medellín

Arrancan obras del megacolegio de $32.000 millones en Manrique: así será la nueva sede educativa

La Alcaldía de Medellín inició la construcción del megacolegio Hernán Toro Agudelo en la comuna 3; la obra tendrá seis niveles, espacios modernos de aprendizaje y beneficiará a estudiantes de preescolar y primaria.

Margarita Briceño Delgado

12 de marzo de 2026, 4:03 p. m.
El megacolegio Hernán Toro Agudelo en la comuna de Manrique, un proyecto educativo con inversión cercana a $32.000 millones.
El megacolegio Hernán Toro Agudelo en la comuna de Manrique, un proyecto educativo con inversión cercana a $32.000 millones. Foto: Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín inició las obras del megacolegio Escuela Hernán Toro Agudelo, un proyecto educativo ubicado en la comuna de Manrique que contará con una inversión superior a los $32.000 millones.

Con esto se busca mejorar las condiciones de aprendizaje para cientos de estudiantes del nororiente de la ciudad.

Los trabajos comenzaron con la demolición de la infraestructura existente para dar paso a una nueva sede moderna que tendrá más de 3.800 metros cuadrados y seis niveles, diseñada para atender principalmente a estudiantes de preescolar y primaria.

La obra forma parte del plan de la administración distrital para renovar la infraestructura educativa en distintos barrios de la capital antioqueña.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el nuevo megacolegio contará con aulas adaptables, salas de experiencia inicial, biblioteca, ludoteca, laboratorio de tecnología e innovación, comedor escolar y zonas recreativas, espacios pensados para fortalecer el aprendizaje y la convivencia escolar.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, destacó que la obra busca ofrecer ambientes educativos “modernos, seguros y dignos” para que los estudiantes desarrollen su potencial académico y personal.

Parte de un plan de megacolegios en la ciudad

El proyecto hace parte de una estrategia más amplia del Distrito para construir 10 megacolegios en Medellín durante los próximos años.

En el caso de Manrique, se proyecta la construcción de tres nuevas instituciones educativas, entre ellas las sedes de Bello Oriente y Rodrigo Lara Bonilla, con el fin de ampliar la cobertura y modernizar los espacios de enseñanza en la comuna.

La obra está a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano, entidad que lidera el diseño y la ejecución del proyecto.

Según la administración distrital, el cronograma prevé que el nuevo megacolegio esté terminado en el primer trimestre de 2027.

Durante su construcción, el proyecto también generará empleo para trabajadores del sector de la construcción y proveedores locales, lo que representa un impulso económico temporal para la zona.

Además, la nueva infraestructura educativa se proyecta como un espacio que beneficiará a varias generaciones de estudiantes del nororiente de la ciudad.

Con esta intervención, el Distrito busca mejorar la infraestructura educativa en sectores con alta demanda escolar y avanzar en un programa de inversión pública que incluye más de 1.800 obras en diferentes zonas de la ciudad.