Decomisan cargamento de uniformes para las disidencias en Tame, Arauca

Las operaciones contra las disidencias de las Farc no cesan en las diferentes regiones de Colombia. El Ejército Nacional dio a conocer que tropas de la Décima Octava Brigada hallaron más de un centenar de uniformes tipo camaleón en un puesto de control ubicado en la vía que conduce al municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

“La operación se llevó a cabo en un puesto de control en inmediaciones del municipio de Tame, donde soldados del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, verificaban vehículos y personas”, explicaron desde la institución militar.

Durante estas inspecciones, los uniformados detectaron un envío proveniente de Bogotá con destino a Tame, el cual contenía 120 uniformes tipo camaleón sin serial, fabricados en tela Lafayette, presuntamente destinados a las disidencias de las Farc en esta zona del país.

Uniformes que eran para las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Se conoció que el material fue dejado a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera, autoridad competente para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y el control institucional del territorio, trabajando de manera conjunta para impedir que elementos de uso exclusivo sean empleados por estructuras ilegales que afectan la tranquilidad en el oriente colombiano”, detallaron desde el Ejército.

SEMANA conoció que desde la inteligencia militar adelantan labores en terreno para poder afectar a grupos ilegales, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes libran una disputa territorial y por temas de narcotráfico.