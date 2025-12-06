Suscribirse

Arauca

Decomisan cargamento de uniformes para las disidencias en Tame, Arauca

El decomiso fue realizado por el Ejército y la Policía Nacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 4:09 p. m.
Uniformes decomisados en Arauca.
Uniformes decomisados en Arauca | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las operaciones contra las disidencias de las Farc no cesan en las diferentes regiones de Colombia. El Ejército Nacional dio a conocer que tropas de la Décima Octava Brigada hallaron más de un centenar de uniformes tipo camaleón en un puesto de control ubicado en la vía que conduce al municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

“La operación se llevó a cabo en un puesto de control en inmediaciones del municipio de Tame, donde soldados del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, verificaban vehículos y personas”, explicaron desde la institución militar.

Durante estas inspecciones, los uniformados detectaron un envío proveniente de Bogotá con destino a Tame, el cual contenía 120 uniformes tipo camaleón sin serial, fabricados en tela Lafayette, presuntamente destinados a las disidencias de las Farc en esta zona del país.

Contexto: Duras críticas contra Petro por el secuestro de cinco militares en Arauca: “este Gobierno le entregó el país a los violentos”
Uniformes que eran para las disidencias de las Farc.
Uniformes que eran para las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Se conoció que el material fue dejado a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera, autoridad competente para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y el control institucional del territorio, trabajando de manera conjunta para impedir que elementos de uso exclusivo sean empleados por estructuras ilegales que afectan la tranquilidad en el oriente colombiano”, detallaron desde el Ejército.

Contexto: ELN admite ataque al gobernador de Arauca: “Dispararon con ligereza” y ofrece disculpas por el incidente

SEMANA conoció que desde la inteligencia militar adelantan labores en terreno para poder afectar a grupos ilegales, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes libran una disputa territorial y por temas de narcotráfico.

“Tenemos varias labores adelantadas, pero es necesario que las comunidades nos puedan entregar detalles que son importantes para las operaciones que venimos realizando en esta zona del departamento de Arauca. Desde la inteligencia, hemos recibido información oportuna que ha frustrado ataques terroristas”, detallaron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

2. Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

3. Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

4. Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

5. Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Disidencias de las FarcTameAraucaEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.