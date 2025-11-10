Duras críticas contra Petro por el secuestro de cinco militares en Arauca: “este Gobierno le entregó el país a los violentos”

En la tarde del domingo, 9 de noviembre, se registró el secuestro de cinco militares adscritos a la Brigada 18 (Octava División) del Ejército Nacional, quienes se movilizaban en un bus intermunicipal.

Las primeras informaciones indican que los hechos se presentaron cuando el vehículo se encontraba en la vereda Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame (Arauca), y fueron secuestrados.

Este lunes el ELN confirmó que fue el autor del secuestro a través de un comunicado del Frente de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño donde se afirma que “los uniformados fueron retenidos en acción de control territorial”.

En ese mismo comunicado, aseguran que serán liberados en las próximas horas pero no dieron más detalles y se desconoce su estado de salud.

Por esa razón, desde el Congreso de la República se ha venido cuestionando al presidente Gustavo Petro ya que sigue hablando de la paz total mientras los grupos criminales delinquen en todo el territorio nacional.

Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, volvió a cuestionar la política de seguridad de Petro e indicó que el país está en manos de los grupos delincuenciales.

“Es absurdo y una burla para el país que justo hoy el presidente hable de ‘territorio de paz’ mientras nuestros soldados siguen siendo blanco de los criminales", dijo el congresista de Huila.

Triana ha sido uno de los congresistas que más ha hecho oposición al Gobierno Petro y, de hecho, fue víctima de un atentado en el departamento del Huila por parte de las disidencias de las Farc. Por esa razón, cuestiona que sigan pasados hechos delictivos y que el Ejecutivo no esté controlando la seguridad en los territorios.

“Ayer, un atentado frustrado en Tunja, y hoy cinco militares secuestrados. Tres años hablando de paz y aún no logra materializarla.La única verdad es que este Gobierno le entregó el país a los violentos”, dijo.

Según información del Ejército, los cinco militares secuestrados son los soldados profesionales Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.

Diferentes sectores políticos han cuestionado al Gobierno Petro por este tipo de actos donde la fuerza pública está siendo blanco de los grupos criminales y, según ellos, no hay un respaldo institucional para combatirlos en todo el territorio nacional.