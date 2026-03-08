Exesposa de Luis Alberto Posada denunció peligrosa modalidad de estafa y se mostró angustiada: “Es preocupante”

La empresaria Katalina Posada, conocida por haber sido pareja del cantante Luis Alberto Posada, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que recientemente estuvo a punto de convertirse en víctima de una peligrosa modalidad de estafa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer compartió el difícil momento que pasó y aprovechó para advertir sobre las tácticas que algunos delincuentes están usando para engañar a la gente.

Según dijo, todo empezó cuando se preparaba para hacer un negocio. Aunque al principio todo parecía normal, con el tiempo comenzó a notar algunas cosas raras que la hicieron dudar.

Katalina y Luis Alberto Posada. Foto: Instagram Katalina Posada

Su intuición y la decisión de revisar cuidadosamente cada documento fueron claves para evitar que el fraude se concretara.

“Hoy quiero contar algo que me pasó para que estén alerta. Casi soy víctima de una estafa a manos de delincuentes que suplantan a propietarios utilizando documentación falsa. Fue una situación muy incómoda y angustiante”, expresó Posada al compartir su experiencia con sus seguidores.

Luis Alberto Posada expuso situación que lo afectó y culpó a cantante: “Ocurrió nuevamente”

De acuerdo con su relato, las personas detrás del intento de estafa habrían tratado de hacerse pasar por propietarios utilizando papeles adulterados con el objetivo de darle apariencia de legalidad a la transacción. Este tipo de modalidad consiste en utilizar identidades falsas o documentos alterados para engañar a las víctimas y lograr obtener dinero o propiedades.

La exesposa del reconocido intérprete de música popular contó que el momento fue especialmente tenso, ya que durante varios minutos temió que la situación terminara en una pérdida económica considerable. No obstante, su desconfianza frente a ciertos detalles la llevó a detener el proceso y verificar la autenticidad de la información que le estaban presentando.

“Gracias a Dios estoy bien y no lograron robarme dinero, pero es preocupante ver hasta dónde llegan estas personas”, señaló en otro fragmento de su mensaje, dejando ver la preocupación que le dejó lo ocurrido.

En su publicación también insistió en la importancia de no confiar únicamente en lo que aparece en los papeles y de verificar cuidadosamente cada detalle antes de tomar decisiones importantes, especialmente cuando se trata de negocios o trámites relacionados con dinero o propiedades.

Exesposa de Luis Alberto Posada aclaró las palabras que dio sobre Yeison Jiménez y dejó un contundente mensaje: “El papá de los pollitos”

“Les comparto esto para que tengan mucho cuidado, verifiquen todo muy bien y no confíen únicamente en documentos o apariencias. La prevención es clave”, concluyó en su mensaje.