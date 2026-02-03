Luis Alberto Posada quedó en el centro de la conversación pública luego de un episodio ocurrido durante el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. En medio del acto, el intérprete se retiró de la fila establecida y evidenció su inconformidad cuando integrantes del equipo del artista fallecido intentaron que abandonara el escenario.

La escena desató opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos cuestionaron su actitud, otros respaldaron al cantante, señalando que su reacción estuvo marcada por la tristeza y el impacto emocional que le produjo la muerte de Jiménez. Pese al momento tenso, Posada siguió adelante con su presentación y reiteró su deseo de rendir un último tributo a la memoria del colega.

Dos semanas después de lo sucedido, la atención se trasladó hacia Katalina Posada, expareja del artista, quien fue consultada sobre el homenaje que circuló ampliamente en plataformas digitales. Ella explicó que vivió el evento como una espectadora más, sin intención de intervenir ni llamar la atención, limitándose a acompañar desde el público y apreciar el talento de quienes se despidieron del cantante.

Una vez concluyó esta serie de respuestas, algunas personas comenzaron a asegurar que la mujer había comparado a Yeison Jiménez con su expareja, buscando establecer quién era mejor que el otro.

Esta situación hizo que Katalina Posada regresara a redes sociales, para poner punto final a las especulaciones y explicar lo que quiso decir en sus contenidos pasados. La mujer aseguró que jamás comparó a nadie, ya que sabía cuál era el papel de cada uno de los artistas en el género popular.

La exesposa de Luis Alberto Posada indicó que sus declaraciones se enfocaron en que su expareja tenía más trayectoria y experiencia, mientras que el fallecido artista había impulsado este tipo de música con un sello distinto.

“Mi gente bonita, quiero explicarles que yo jamás estoy comparando la carrera musical de Yeison Jiménez con la de Luis Alberto Posada. Son totalmente diferentes… Si hablamos de trayectoria, éxitos musicales, el papá de los pollitos es y seguirá siendo Luis Alberto”, comentó.

“Pero si hablamos de quién catapultó el género popular, lo hizo Yeison Jiménez con sus composiciones, con su puesta en escena, como interpretaba cada uno de sus éxitos. Fue nacional e internacional… él logró que la gente se enamorara más de este género, que se sobreentendía que era para gente adulta (…) Son dos cosas diferentes, y no pongan palabras en mi boca que yo jamás he dicho”, agregó.

Con este mensaje, Katalina Posada fue puntual en derrumbar cualquier tipo de conclusión que inventaron algunas personas.