Exesposa de Luis Alberto Posada habló sobre show que dio el cantante en homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Luis Alberto Posada se convirtió en foco de atención en medios y redes sociales tras un incidente ocurrido durante el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. El cantante abandonó la fila protocolaria y se mostró visiblemente molesto luego de que parte del equipo del artista fallecido intentara retirarlo del escenario.

Aunque recibió críticas por su comportamiento, Posada continuó con su participación y manifestó su intención de rendir tributo a la memoria de Jiménez. Varios seguidores salieron en su defensa, argumentando que su reacción fue producto del dolor y la conmoción que le generó la pérdida del cantante.

Tras dos semanas de lo ocurrido con el talento popular, las miradas se posaron en Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, quien fue interrogada sobre el homenaje póstumo que se vio en plataformas digitales.

La mujer fue clara en que disfrutó de este evento desde el público, sin intervenir o buscar protagonismo, al punto de ver el talento que despidió a la celebridad.

No obstante, una persona quiso saber cómo había visto a su expareja en el escenario, soltando una respuesta que pocos se imaginaban. La colombiana aseguró que no había duda de que el padre de sus hijos era el número uno, pese a lo que otras personas pudieran decir o refutar.

“¿Cómo fue ver a tu ex cantando en la despedida de Yeison Jiménez? ¿Cómo lo viste?“, escribió una persona en la casilla.

La ex del intérprete enfatizó que cualquiera podía decir lo contrario, pero el talento y trayectoria de Luis Alberto demostraba el papel que tenía en el género musical. Allí reveló que disfrutó del show y de las canciones, tomando lugar como una fan más, sin ningún tipo de sensación negativa.

“¿Cómo lo vi? Como una fan más. Indiscutiblemente, él es el caballo de la música popular, el número uno, así salgan personas ardidas e incluso hasta colegas a decir lo contrario. Lo que es del César, es del César”, dijo en el clip.

“Él es el que manda la parada. Disfruté sus canciones, normal, como una fan más. Sin rabia, sin rencor, sin absolutamente nada”, agregó.