Luis Alberto Posada expuso situación que lo afectó y culpó a cantante: “Ocurrió nuevamente”

Semanas atrás, Luis Alberto Posada se convirtió en protagonista de múltiples comentarios en medios y redes sociales tras lo ocurrido durante el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. En medio del evento, el intérprete rompió el orden establecido y terminó visiblemente inconforme con integrantes del equipo del artista fallecido, quienes intentaron retirarlo del escenario.

La situación desató una ola de críticas por parte de algunos asistentes y usuarios digitales. Sin embargo, el cantante decidió continuar con su participación, dejando claro que su intención era rendir tributo y despedir con respeto a Jiménez. Al mismo tiempo, varios seguidores salieron en su defensa, señalando que su reacción estuvo motivada por el dolor y la conmoción que le generó la pérdida de su colega y amigo.

No obstante, Luis Alberto Posada volvió a ser noticia en plataformas digitales, debido a un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde exponía una incómoda situación que vivió con una presentación que daría.

El cantante reveló que no logró dar un show programado, por culpa de otro artista que se subió al escenario y no dio paso a lo que estaba establecido por la producción del evento.

“El día de ayer, 7 de febrero, siendo exactamente las 11:00 p. m., mi agrupación se presentó en el lugar acordado para la presentación. Según lo establecido en el contrato, estaba previsto que mis ingenieros recibieran la tarima a las 11:30 p. m., para que mi show iniciara puntualmente a las 12:00 a. m.”, escribió.

“En reiteradas ocasiones se le manifestó a los organizadores la importancia de cumplir con este horario, ya que era fundamental para poder realizar el show sin afectar mis otros compromisos previamente adquiridos”, afirmó.

Ante su desconcierto, los organizadores aseguraron que los retrasos se dieron por aquel cantante, por lo que se generó una incomodidad en Luis Alberto Posada. El famoso fue claro en que en otros momentos había vivido este tipo de desplantes, aceptándolos sin prestar mayor atención.

“Según lo manifestado por los propios organizadores, el artista que se encontraba ocupando el espacio que por contrato me correspondía se subió sin autorización, prolongando su presentación de manera indebida y generando retrasos que afectaron a toda la producción y al público presente”, dijo.

“Es supremamente incómodo para mí saber que hay un público esperándome y no poder presentarme. Aun así, en varias oportunidades he pasado este tipo de situaciones por alto, incluso afectando mi salud e incumpliendo otros compromisos. Lamentablemente, en esta ocasión ocurrió nuevamente”, agregó.

Por último, el cantante se disculpó con sus seguidores, quienes fueron los afectados al ver las consecuencias de estas acciones en el evento.