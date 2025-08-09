Suscribirse

Nación

¿No le aceptan su cédula digital? atento a las recomendaciones de la Registraduría para que no tenga problemas a la hora de usarla

A propósito del impasse con un pasajero de JetSmart, la Registraduría emitió un comunicado sobre cómo usar su documento.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 3:15 p. m.
La cédula digital es aceptada en varios países.
La cédula digital es aceptada en varios países. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images y Registraduría

En Colombia, la cédula digital es un documento de identificación plenamente válido y con el mismo alcance legal que la cédula física de policarbonato. Así lo establece la Constitución, el Decreto 1413 de 2017, la Ley 1955 de 2019 y el Decreto Ley 2106 de 2019, que obligan a todas las entidades públicas y privadas, incluidas aerolíneas y bancos, a aceptarla para cualquier trámite.

Paso a paso para obtener la cédula de ciudadanía digital
Conozca el proceso para obtener la cédula de ciudadanía digital | Foto: Tomado de wapp.registraduria.gov.c

Sin embargo, recientemente se conoció el caso de un pasajero que aseguró haber sido bajado de un avión de JetSmart por identificarse con su cédula digital. La aerolínea entregó su propia versión de los hechos, pero el episodio reabrió el debate sobre el desconocimiento que aún existe frente a este documento, incluso en servicios donde su uso es plenamente válido, como el transporte aéreo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es clara: la cédula digital puede ser utilizada para identificarse ante cualquier autoridad o entidad, dentro y fuera del país, siempre que el destino y la aerolínea acepten la cédula física como documento de viaje. Esto significa que, en vuelos nacionales y en aquellos internacionales que admiten la cédula como identificación, no hay ninguna restricción para presentar su versión digital.

Cédula digital en Colombia.
Cédula digital en Colombia. | Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil/web

¿Cómo activar la cédula digital?

El primer paso para contar con la cédula digital es tener su versión física de seguridad en policarbonato, la cual cumple altos estándares internacionales (ISO, ICAO y FIPS) y cuenta con tres niveles de seguridad: visibles, encubiertos y especializados.

Lo más leído

1. En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Petro salió en defensa de Maduro tras millonaria recompensa por su captura: “Nos ha ayudado”

Una vez reclamada en una registraduría, el ciudadano debe descargar la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia” desde App Store o Play Store. Hay dos formas de activarla:

Este trámite para obtener la cédula digital no es obligatorio
Este trámite para obtener la cédula digital no es obligatorio | Foto: Suministrada a SEMANA por Registraduría
  1. Escaneando un código QR: que el funcionario de la Registraduría le mostrará al momento de la entrega del documento físico.
  2. Usando el número de identificación: el usuario ingresa a la app, selecciona la opción “Usar mi número de identificación”, digita y confirma el número de la cédula, verifica que el correo electrónico esté correcto, introduce el código de seis dígitos que le llegará por email y finaliza con una autenticación biométrica facial.

Álvaro Alfonso Araújo, delegado para el Registro Civil y la Identificación (E), resaltó que el procedimiento “es más sencillo y rápido, y en menos de cinco minutos los ciudadanos tendrán el documento en su celular para adelantar diferentes trámites”.

Características de seguridad

En su formato físico, la cédula utiliza policarbonato de siete capas, personalización láser interna, impresiones irisadas, fotografía en matriz LASINK imposible de replicar, foto fantasma, microtextos personalizados, zona de lectura mecánica y código QR encriptado.

Los colombianos ya pueden tener una cédula digital.
Los colombianos ya pueden tener una cédula digital. | Foto: Oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La versión digital, por su parte, incluye foto en movimiento, botón de certificación y verificación biométrica, lo que reduce riesgos de suplantación. Estos elementos, junto con la encriptación de datos, hacen que el documento sea infalsificable y seguro para trámites presenciales y en línea.

¿Qué hacer si no le aceptan la cédula digital?

Si alguna entidad o funcionario se niega a reconocer la cédula digital, el ciudadano puede reportar la situación a la Dirección Nacional de Identificación (direccionalidentificacion@registraduria.gov.co) y a organismos de control como la Defensoría del Pueblo o las personerías.

Casos como el del vuelo de JetSmart evidencian que el principal reto no está en la tecnología ni en la seguridad del documento, sino en que todas las entidades y empresas cumplan con la normativa y capaciten a su personal para reconocer y aceptar la cédula digital como lo que es: un documento oficial de plena validez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno

2. Despachan a jugador colombiano en Inglaterra: no va más y tiene que buscar equipo

3. Sheinbaum sobre decreto de Trump: “México no aceptaría la participación de fuerzas militares en nuestro territorio”

4. Técnico de gigante del FPC mete miedo: afirmó que va por los títulos de Liga y Copa BetPlay

5. Alcaldesa de Chapinero responde por polémico contrato de cinco motos de policía: “No hubo desembolso de dinero”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cédula digitalcédula de ciudadaníaRegistraduría NacionalJetSmart Colombia

Noticias Destacadas

La agente encubierta de la Fiscalía logró recaudar las pruebas de la más descarada corrupción de policías en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Son casi 100 videos, audios y chats con las exigencias a comerciantes, alianzas con atracadores, traficantes y habitantes de calle.

En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno

Redacción Semana
Alcaldesa Local de Chapinero responde por polémico contrato para la compara de 5 motos de policía.

Alcaldesa de Chapinero responde por polémico contrato de cinco motos de policía: “No hubo desembolso de dinero”

Redacción Semana
Seguro de mascotas

Mascotas tendrían que cumplir nuevo requisito en Colombia: evitaría que se pierdan

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.