Esta es la nueva manera de invertir en vivienda en Colombia desde el exterior

Tener casa propia en Colombia, aun estando lejos, dejó de ser un anhelo distante. Hoy, gracias a la estrategia internacional que Amarilo ha puesto en marcha, miles de colombianos que viven en Estados Unidos y Europa pueden invertir en su país con respaldo, confianza y acompañamiento.

La compañía, una de las más reconocidas del sector constructor en Colombia, lanzó un ambicioso plan de ferias inmobiliarias que comenzó en ciudades clave como Nueva York, Nueva Jersey, Miami y Orlando, y que próximamente llegará a España y otros países del continente europeo. Con esta iniciativa, Amarilo busca acercar la posibilidad de tener vivienda en Colombia a quienes, aún viviendo fuera, quieren mantener un vínculo tangible con sus raíces.

“Queremos que los colombianos en el exterior inviertan en su país con la tranquilidad de contar con una empresa sólida, transparente y cercana. Nuestro propósito es que este mercado represente cerca del 20 por ciento de nuestras ventas brutas hacia 2027”, explica Franshesca Espinel, vicepresidenta Comercial y de Mercadeo de Amarilo.

La meta equivale a más de 653 mil millones de pesos, una cifra que dimensiona la apuesta internacional de la constructora, respaldada por más de tres décadas de trayectoria, 470 proyectos entregados y cerca de 150.000 familias que hoy confían en la marca.

En 2024, según el Banco de la República, las remesas hacia Colombia alcanzaron los 11.848 millones de dólares, de los cuales cerca del 40% provino de Estados Unidos. Sin embargo, solo entre el 3 y el 5% de esos recursos se destinan a la compra de vivienda, lo que representa un enorme potencial por desarrollar.

A esto se suma que, de acuerdo con Camacol, el 6,4% de las ventas del sector constructor corresponde a compradores internacionales, con una inversión promedio de 320 millones de pesos.

Hoy, el 31% de esas compras proviene de Estados Unidos, el mercado más dinámico, lo que refleja un creciente interés por invertir en el país no solo como una decisión emocional, sino también como una estrategia financiera sólida

Factores como la devaluación del peso frente al dólar, la valorización de la tierra en Colombia y las condiciones financieras favorables en ambos países han potenciado este interés. Amarilo entendió esa coyuntura y decidió adelantarse a la tendencia, creando un puente directo entre los colombianos en el exterior y su país de origen, con una oferta diversa que abarca más de 150 proyectos en 18 ciudades, desde Bogotá y Medellín, hasta Barranquilla, Cartagena y Pereira.

El sello distintivo de la compañía es su modelo de “ciudad dentro de la ciudad”, que integra vivienda, comercio, servicios, movilidad y espacios públicos, generando comunidades sostenibles con alto potencial de valorización. Además, ofrece la posibilidad de adquirir vivienda de manera ciento por ciento digital desde cualquier parte del mundo, con asesoría personalizada y acompañamiento financiero en cada etapa del proceso.

“Vamos con paso firme convencidos de esta estrategia que nos acerca a los colombianos en el exterior. Queremos que vuelvan a sus raíces y encuentren en Amarilo un aliado que entiende sus sueños”, concluye Espinel.