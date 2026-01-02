A partir de este 1 de enero, enviar dinero desde Estados Unidos al extranjero costará más.

Un impuesto federal del 1 % afectará las remesas en efectivo, giros postales y cheques, encareciendo los envíos de millones de familias que dependen de estos para alimentación, educación y vivienda.

Expertos advierten que la medida podría cambiar la forma en que los migrantes envían dinero y generar presión sobre economías receptoras en América Latina y el Caribe.

A partir de este 1 de enero de 2026, millones de inmigrantes que envían dinero desde Estados Unidos a sus familias en América Latina, el Caribe, Asia y África enfrentarán un nuevo costo por sus transferencias.

Según Univisión, el gobierno federal estadounidense ha implementado un impuesto del 1% sobre ciertas remesas, una medida que busca aumentar la recaudación fiscal y supervisar los flujos de dinero transfronterizos.

La tasa se aplicará principalmente a remesas enviadas mediante efectivo, giros postales o cheques de caja, y será recaudada por los proveedores de servicios financieros, como bancos y casas de cambio, para ser remitida al Departamento del Tesoro de EE.UU.

Esta disposición forma parte de la amplia ley fiscal aprobada en 2025, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, que introduce varios cambios tributarios.

Expertos citados por Univisión destacan que, aunque el impuesto no reduce el dinero que recibe el destinatario, sí aumenta los costos para los migrantes, quienes ya destinan un porcentaje importante de sus ingresos al envío de remesas.

La medida también podría incentivar a muchos a optar por plataformas digitales, que no están sujetas al impuesto, para minimizar gastos.

Impacto del impuesto del 1 % en envíos desde EE. UU.

El nuevo impuesto no se aplica por igual a todos los métodos de envío. Solo afecta transferencias con efectivo o instrumentos físicos, dejando exentas las transferencias electrónicas desde cuentas bancarias, tarjetas de débito, crédito o billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay.

Esto significa que los envíos tradicionales realizados en locales como Western Union o MoneyGram ahora incluirán un cargo adicional equivalente al 1 % del monto enviado, como se indica en El País.

Para muchas familias migrantes, las remesas representan una fuente vital de ingresos que cubre alimentación, educación, salud y vivienda.

Incluso un pequeño incremento en los costos puede significar que algunos hogares reciban menos dinero del que esperaban.

Analistas citados por Univisión advierten que esta medida podría disuadir el uso de canales formales y llevar a que más remesas se envíen por vías informales, lo que reduciría la transparencia financiera y podría facilitar actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento de redes ilegales.

Además, el impacto económico no se limita a los migrantes: los países receptores dependen en gran medida de estas transferencias.

Por ejemplo, en naciones como México, Guatemala o El Salvador, las remesas representan entre el 8 % y el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) según datos del Banco Mundial.

Un aumento en los costos de envío podría disminuir el volumen total de dinero que llega a estas economías, afectando tanto a familias como a mercados locales que dependen del consumo financiado por remesas

Frente a este cambio, muchos migrantes están evaluando alternativas más económicas, como transferencias digitales o pagos directos a través de bancos y billeteras electrónicas, que quedan exentas del impuesto.

Sin embargo, no todos los usuarios tienen acceso a estos medios, especialmente aquellos en zonas rurales o con menor familiaridad tecnológica.

Muchos expertos recomiendan a los remitentes informarse sobre los costos totales de sus transferencias, comparar proveedores y considerar métodos digitales cuando sea posible, para evitar pagar más de lo necesario.