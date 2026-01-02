Estados Unidos

Ojo al dato: enviar dinero desde EE. UU. será más caro a partir enero

Un nuevo impuesto del 1 % impacta a millones de migrantes que envían remesas a sus familias.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de enero de 2026, 7:46 p. m.
El gobierno de EE. UU. aplica un impuesto a remesas en efectivo y cheques desde este 2026
El gobierno de EE. UU. aplica un impuesto a remesas en efectivo y cheques desde este 2026 Foto: Getty Images

A partir de este 1 de enero, enviar dinero desde Estados Unidos al extranjero costará más.

Un impuesto federal del 1 % afectará las remesas en efectivo, giros postales y cheques, encareciendo los envíos de millones de familias que dependen de estos para alimentación, educación y vivienda.

Expertos advierten que la medida podría cambiar la forma en que los migrantes envían dinero y generar presión sobre economías receptoras en América Latina y el Caribe.

Enviar remesas será más costoso desde este enero: entra en vigor un nuevo impuesto federal

A partir de este 1 de enero de 2026, millones de inmigrantes que envían dinero desde Estados Unidos a sus familias en América Latina, el Caribe, Asia y África enfrentarán un nuevo costo por sus transferencias.

Noticias Estados Unidos

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

Deportes

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

Noticias Estados Unidos

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Noticias Estados Unidos

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

Noticias Estados Unidos

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Nación

“Aviso a todos los gobiernos de la zona”: este es el mensaje del presidente Gustavo Petro tras nuevo bombardeo a lancha en el Pacífico

Según Univisión, el gobierno federal estadounidense ha implementado un impuesto del 1% sobre ciertas remesas, una medida que busca aumentar la recaudación fiscal y supervisar los flujos de dinero transfronterizos.

La tasa se aplicará principalmente a remesas enviadas mediante efectivo, giros postales o cheques de caja, y será recaudada por los proveedores de servicios financieros, como bancos y casas de cambio, para ser remitida al Departamento del Tesoro de EE.UU.

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

Esta disposición forma parte de la amplia ley fiscal aprobada en 2025, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, que introduce varios cambios tributarios.

Expertos citados por Univisión destacan que, aunque el impuesto no reduce el dinero que recibe el destinatario, sí aumenta los costos para los migrantes, quienes ya destinan un porcentaje importante de sus ingresos al envío de remesas.

La medida también podría incentivar a muchos a optar por plataformas digitales, que no están sujetas al impuesto, para minimizar gastos.

Dólares, mercado del dólar, dólar alto (GETTY)

Impacto del impuesto del 1 % en envíos desde EE. UU.

El nuevo impuesto no se aplica por igual a todos los métodos de envío. Solo afecta transferencias con efectivo o instrumentos físicos, dejando exentas las transferencias electrónicas desde cuentas bancarias, tarjetas de débito, crédito o billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay.

Esto significa que los envíos tradicionales realizados en locales como Western Union o MoneyGram ahora incluirán un cargo adicional equivalente al 1 % del monto enviado, como se indica en El País.

Para muchas familias migrantes, las remesas representan una fuente vital de ingresos que cubre alimentación, educación, salud y vivienda.

Incluso un pequeño incremento en los costos puede significar que algunos hogares reciban menos dinero del que esperaban.

Analistas citados por Univisión advierten que esta medida podría disuadir el uso de canales formales y llevar a que más remesas se envíen por vías informales, lo que reduciría la transparencia financiera y podría facilitar actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento de redes ilegales.

Además, el impacto económico no se limita a los migrantes: los países receptores dependen en gran medida de estas transferencias.

Por ejemplo, en naciones como México, Guatemala o El Salvador, las remesas representan entre el 8 % y el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) según datos del Banco Mundial.

Un aumento en los costos de envío podría disminuir el volumen total de dinero que llega a estas economías, afectando tanto a familias como a mercados locales que dependen del consumo financiado por remesas

Frente a este cambio, muchos migrantes están evaluando alternativas más económicas, como transferencias digitales o pagos directos a través de bancos y billeteras electrónicas, que quedan exentas del impuesto.

Sin embargo, no todos los usuarios tienen acceso a estos medios, especialmente aquellos en zonas rurales o con menor familiaridad tecnológica.

Muchos expertos recomiendan a los remitentes informarse sobre los costos totales de sus transferencias, comparar proveedores y considerar métodos digitales cuando sea posible, para evitar pagar más de lo necesario.

Más de Noticias Estados Unidos

Colorado + Senderismo

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

Jalen Green The Suns NBA

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

El gobierno de EE. UU. aplica un impuesto a remesas en efectivo y cheques desde este 2026

Ojo al dato: enviar dinero desde EE. UU. será más caro a partir enero

x

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

x

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026.

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

x

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Delegados del Seguro Social de Estados Unidos atenderán personalmente a beneficiarios en San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026.

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Se recomienda revisar las políticas internas y contratos para evitar conflictos entre empleados y empleadores

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Noticias Destacadas