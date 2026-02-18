Dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este 18 de febrero

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas, además de realizar cambios de moneda de una manera rápida, sin numerosos documentos o trámites engorrosos.

Los establecimientos cuentan con un portafolio de divisas, aunque una de las más solicitadas para transacciones es el dólar americano, popular al ser reconocido por su solidez y confianza en el mercado y considerado como un activo resguardo.

Así se mueve la moneda en el mercado. Foto: El País

Durante los últimos meses, en Colombia esta divisa ha registrado un precio a la baja, lo que la ha vuelto más atractiva para inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan una rentabilidad y un mayor aprovechamiento si eventualmente la moneda incrementa su precio en los próximos meses.

Es por ello que aquí le mostramos cuáles son los precios de la moneda en el mercado cambiario. Tenga en cuenta los siguientes valores.

Consejo Gremial Nacional se pronuncia sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado: “Expresa su pleno respeto y respaldo”

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda en este mercado hoy miércoles

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles 18 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.542 y de venta de $ 3.663.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,603 3,692 89 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,600 3,640 40 Medellín 3,477 3,629 152 Pereira 3,610 3,690 80

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad. Foto: Getty Images

Si usted desea analizar el valor de la moneda a partir del histórico de los movimientos, tenga en cuenta esta tabla con precios de la última semana. Aquí se evidencian precios de compra, venta y precios de la TRM.

Fecha Compra Venta TRM miércoles 18 de febrero de 2026 3542.76 3663.79 3664.26 martes 17 de febrero de 2026 3542.76 3663.79 3652.89 lunes 16 de febrero de 2026 3544.83 3671.55 3652.89 domingo 15 de febrero de 2026 3557.59 3682.41 3652.89 sábado 14 de febrero de 2026 3558.28 3683.97 3652.89 viernes 13 de febrero de 2026 3560.34 3685.69 3665.78 jueves 12 de febrero de 2026 3561.03 3688.79 3671.01 miércoles 11 de febrero de 2026 3564.48 3692.93 3659.71

Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

Finalmente, si lo que desea es evaluar el valor del dólar en los establecimientos, tenga en cuenta estos precios en distintas casas de cambio que actualmente funcionan en el país.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,590 3,660 70 Cambios AG 3,600 3,700 100 Cambios Kapital 3,600 3,640 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,590 3,650 60 El Condor Cambios 3,510 3,660 150

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que no definen su precio a partir de entidades oficiales, sino que lo hacen a partir de la ley de oferta y demanda.

Así se mueve la moneda en el mercado. Foto: Adobe Stock

Estas evalúan precios de casas de cambio, además de precios de la TRM y también la variación en el mercado spot de la Bolsa de Valores.