Divisas

Dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este 18 de febrero

Este es el valor del dólar en el mercado cambiario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Así se mueve la moneda en el mercado.
Así se mueve la moneda en el mercado. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas, además de realizar cambios de moneda de una manera rápida, sin numerosos documentos o trámites engorrosos.

Los establecimientos cuentan con un portafolio de divisas, aunque una de las más solicitadas para transacciones es el dólar americano, popular al ser reconocido por su solidez y confianza en el mercado y considerado como un activo resguardo.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Así se mueve la moneda en el mercado. Foto: El País

Durante los últimos meses, en Colombia esta divisa ha registrado un precio a la baja, lo que la ha vuelto más atractiva para inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan una rentabilidad y un mayor aprovechamiento si eventualmente la moneda incrementa su precio en los próximos meses.

Es por ello que aquí le mostramos cuáles son los precios de la moneda en el mercado cambiario. Tenga en cuenta los siguientes valores.

Macroeconomía

Dólar abrió barato en Colombia: precio de cotización de este 18 de febrero

Macroeconomía

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

Macroeconomía

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

Macroeconomía

Exministros de Hacienda firmaron carta contra inversiones forzosas: preocupación por golpe al sistema financiero

Macroeconomía

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

Macroeconomía

El Plan Financiero de 2026 nada que se destapa; se acaba febrero y aún no hay hoja de ruta de las finanzas para el año, ¿qué pasa?

Macroeconomía

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Macroeconomía

Dólar cierra a la baja en Colombia: valor oficial del 17 de febrero

Macroeconomía

Dólar amaneció caro en Colombia: este es el precio oficial del 17 de febrero

Macroeconomía

Dólar cerró más barato en Colombia esta semana: precio oficial para el 13 de febrero

Consejo Gremial Nacional se pronuncia sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado: “Expresa su pleno respeto y respaldo”

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda en este mercado hoy miércoles

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles 18 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.542 y de venta de $ 3.663.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6033,69289
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6003,64040
Medellín3,4773,629152
Pereira3,6103,69080
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad. Foto: Getty Images

Si usted desea analizar el valor de la moneda a partir del histórico de los movimientos, tenga en cuenta esta tabla con precios de la última semana. Aquí se evidencian precios de compra, venta y precios de la TRM.

FechaCompraVentaTRM
miércoles 18 de febrero de 20263542.763663.793664.26
martes 17 de febrero de 20263542.763663.793652.89
lunes 16 de febrero de 20263544.833671.553652.89
domingo 15 de febrero de 20263557.593682.413652.89
sábado 14 de febrero de 20263558.283683.973652.89
viernes 13 de febrero de 20263560.343685.693665.78
jueves 12 de febrero de 20263561.033688.793671.01
miércoles 11 de febrero de 20263564.483692.933659.71
Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

Finalmente, si lo que desea es evaluar el valor del dólar en los establecimientos, tenga en cuenta estos precios en distintas casas de cambio que actualmente funcionan en el país.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,5903,66070
Cambios AG3,6003,700100
Cambios Kapital3,6003,64040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5903,65060
El Condor Cambios3,5103,660150

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que no definen su precio a partir de entidades oficiales, sino que lo hacen a partir de la ley de oferta y demanda.

Pesos Colombia Dólares
Así se mueve la moneda en el mercado. Foto: Adobe Stock

Estas evalúan precios de casas de cambio, además de precios de la TRM y también la variación en el mercado spot de la Bolsa de Valores.

Más de Macroeconomía

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar abrió barato en Colombia: precio de cotización de este 18 de febrero

Los médicos están expuestos a factores de riesgo como el estrés laboral, la presión para tomar decisiones críticas, la exposición a situaciones traumáticas y falta de apoyo emocional.

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

Protesta frente al Ministerio de Minas

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo y Mauricio Cárdenas, exministros de Hacienda

Exministros de Hacienda firmaron carta contra inversiones forzosas: preocupación por golpe al sistema financiero

14 de febrero es el plazo para que las empresas le consignen a sus empleados las cesantías.

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.

El Plan Financiero de 2026 nada que se destapa; se acaba febrero y aún no hay hoja de ruta de las finanzas para el año, ¿qué pasa?

Túneles en la vía al Llano

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Rappi

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

Radiografía del endeudamiento histórico en Colombia - $COP billones

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Noticias Destacadas