La Gorda Fabiola reveló duro momento que vivió con su primer esposo: “Me dijo que ya iba para allá, pero nunca llegó”

“ Mauricio era psicólogo y trabajaba. De allí salió echado, no le renovaron contrato y nos quedamos viendo un chispero con la deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo ” , dijo Fabiola.

“ Llegó el momento del parto y cuando lo llamé le dije: ‘¿Dónde estás?, estoy con dolores porque reventé fuente’. Él me dijo, ya iba para allá, pero nunca llegó. Apareció dos días después porque estaba celebrando que iba a ser papá” , comentó.

“Después de 3 meses de noviazgo me casé con Mauricio Valencia. Él me hacía reír muchísimo y me casé a escondidas. Yo era una simple estudiante que dependía del giro mensual de mis padres y ellos dejaron de enviarme dinero. Después Mauricio se quedó sin trabajo y empezó Cristo a padecer”, afirmó la humorista.