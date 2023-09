La ‘Gorda’ Fabiola volverá a pasar por el quirófano para hacerse nuevo retoque, ¿de qué se trata?

La ‘Gorda’ Fabiola volverá al quirófano

Precisamente, esta semana anunció que volverá a pasar por el quirófano. “Yo me estiré el cuello, detrás de las orejas me lo subieron. Me quité la papada y me la cortaron por el borde de la oreja… es que son unos berracos para que no se note nada. La papada me la cortaron y me sacaron la grasa para que no se vuelva a descolgar”, dijo en una entrevista con en el programa Lo sé todo.