“Esto es el colmo”: Gorda Fabiola, indignada por publicidad falsa sobre el resultado de su cirugía

Con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, La gordita, como la llaman algunos, ha consolidado una fuerte comunidad en redes sociales, la misma que también reconoce su trabajo como empresaria, campo en el que se destaca con su propia marca de ropa para mujer: By La Gorda Fabiola, Tallas Grandes.

Sin embargo, gente inoportuna se ha aprovechado de la transformación de la humorista para hacer publicidad engañosa. Por lo anterior, este domingo, la propia humorista compartió por medio de su cuenta de Instagram un video en el que alertó a sus seguidores sobre una publicidad que están haciendo con su imagen. La humorista aseguró que dicha imagen no tiene nada que ver con el lugar en el que se mandó a operar.

“¡Esto es el colmo! El uso sin autorización de imágenes se tipifica como delito. No es correcto desinformar, pues queda en el ambiente la sensación de que ella fue quien realizó la intervención quirúrgica”, escribió Fabiola.

Rompió el silencio: Martha Isabel Bolaños reveló qué sintió al saber que no iba a estar en ‘Betty, la fea 3′

Gracias a esto, Martha Isabel Bolaños, recordada por ser la Pupuchurra, les reveló a sus fanáticos por medio de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 735.000 seguidores, que no la habrían convocado a las grabaciones en esta ocasión, información que causó tristeza en los fanáticos de la telenovela de 1999.

¿Qué sintió la Pupuchurra?

La reconocida actriz, quien actualmente se encuentra participando en el concurso de cocina del canal RCN, MasterChef Celebrity , le reveló, en exclusiva, al programa de entretenimiento Lo sé todo , la razón por la que no fue convocada a formar parte del importante elenco para Betty, la fea 3 y compartió si se sentía afectada por la decisión tomada por los guionistas de esta nueva temporada.

“Ahora que los veo trabajando juntos, pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje, sin Sofía (integrante del Cuartel de las feas), no tiene nada que hacer ahí”, afirmó la mujer de 49 años de edad ante las cámaras.