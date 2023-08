“Dios decidió llevársela”: el cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ rompe el silencio tras la muerte de su hija

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de María Fernanda?

El cantante se pronunció ante los hechos

“Me siento un poco mejor para hablar del tema. No había tenido el valor. Es algo que me duele en el alma y me está pegando muy duro. A las personas que fueron a despedir a mi hija, amigos, familiares, les agradezco mucho que hayan guardado la privacidad en este momento tan difícil”, afirmó Luis Ángel en medio de una profunda tristeza.

Por medio de sus redes sociales añadió: “Yo a mi hija la amo mucho... ella ya está enterrada, ya se la entregué a Dios, él me dio el privilegio de poderla tener, de poderla disfrutar, de poder ser ese padre durante un tiempo, y él decidió llevársela y yo no reniego eso... Yo siento que lo que pasó fue un sueño y pienso que me voy a despertar y darme cuenta de que se trató de una pesadilla, pero no es así”.