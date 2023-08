Alina Lozano le devuelve anillo de compromiso a Jim Velásquez: “Es el momento de que cada uno siga su camino”

En los últimos meses la información relacionada con Alina Lozano y Jim Velásquez se ha viralizado más de lo habitual, pues después de una larga relación amorosa, esta pareja de actores y creadores de contenido anunciaron el final de su sonado y polémico noviazgo.

Lozano, de 54 años de edad, explicó por medio de un video posteado en su página oficial de Facebook, que se vio en la obligación de tomar esta difícil decisión luego de ver algunos videos que se volvieron tendencia en TikTok, en los que se puede ver a Jim, quien era su pareja en ese momento, compartiendo mucho tiempo con Nicol Triana, su joven exnovia, situación que para la mujer fue demasiado incómoda.

Jim Velásquez habló de su relación con su exnovia | Foto: Instagram: Jim Velásquez

Por esta razón, la protagonista de ‘Pedro El Escamoso’, le terminó a Jim Velásquez sin dejarle la posibilidad de resolver lo sucedido.

La expareja había anunciado hace algunos días en sus cuentas de Instagram, que mantendrían una fuerte relación de amistad, pues para ellos era muy complicado alejarse del todo por los grandes sentimientos que tenían el uno por el otro. Sin embargo, al parecer, esta decisión habría cambiado.

Alina Lozano y Jim Velásquez en un jacuzzi, según ellos, para limpiar la relación. | Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

En las últimas horas, Jim y Alina se pronunciaron por medio de un comunicado oficial y aseguraron: “No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero ya es el momento, realmente, de que cada uno siga su camino”, afirmó Alina con una voz entristecedora.

Posteriormente, procedió a quitarse el anillo de compromiso y a entregárselo al joven de 23 años, quien le pidió matrimonio hace poco tiempo en medio de una transmisión en vivo por un canal de televisión nacional.

“Muchísimas gracias Jim por todo, y muchísima suerte. Cada uno va a seguir trabajando en sus redes”, indicó Alina.

Alina Lozano y Jim Velásquez interpretan canción de Karol G y se viraliza en redes sociales, | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Por su parte, el joven creador de contenido se pronunció diciendo; “No vamos más, yo creo que una de las premisas que tuvimos desde que empezamos la relación fue que íbamos a estar hasta el momento en el que fuéramos felices y ya llegó el momento, porque son muchas cosas y muchas heridas abiertas”.

Revelaron que a pesar de haberle dado fin a su relación amorosa, intentaron durante varios días crear contenido juntos, pero lamentablemente, la dinámica no funcionó.

“Queremos agradecerle a todos ustedes, creemos que dejamos una huella muy bonita en Colombia y en el mundo, y hablamos de un tema que era tabú y nos queda en el corazón el haber hecho eso”, mencionó Jim antes de darle un fuerte abrazo a su exnovia.

¿Por qué no se llevó a cabo la boda?

Alina Lozano rompió el silencio frente a su reciente ruptura amorosa con el creador de contendido Jim Velásquez y confesó: ““Hoy me quité un peso de encima, pero descomunal. Desde que Jim me propuso matrimonio yo me patrasié y lo puedo decir hasta ahora porque lo he hablado. Él no sabe que yo iba a terapia dos días a la semana porque cuando me atasco yo busco ayuda profesional”. Adicionalmente, reveló que Jim, notó su cambió repentino de actitud.

Jim Velásquez le pidió una segunda oportunidad a Alina Lozano. | Foto: Instagram Alina Lozano

Cabe recordar que el joven le pidió la mano a Alina mientras estaban como invitados en un importante programa de televisión colombiano, dejando con la boca abierta a los miles de televidentes que sintonizaban el canal.

“Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en shock. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, contó Alina con una actitud desanimada.