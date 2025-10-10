Suscribirse

Esto se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz, el cantante argentino que perdió la vida en México

El joven se había dirigido al país norteamericano en busca de nuevas oportunidades musicales.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de octubre de 2025, 2:51 a. m.
El cantante Fede Dorcaz fue asesinado en México.
El cantante Fede Dorcaz fue asesinado en México. | Foto: Captura de Instagram @fededorcaz

Un nuevo caso de asesinato volvió a vestir de luto a México, luego del hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos B King y su colega, Regio Clown, quienes fueron encontrados el pasado 22 de septiembre, pues ahora otro artista perdió la vida en el país norteamericano.

En esta ocasión, Fede Dorcaz, un modelo, también cantante y compositor argentino, quien llevaba dos años en México en busca de nuevas oportunidades para seguir creciendo en la industrial musical, su vida dio un inesperado giro tras un desafortunado suceso.

Contexto: Murió Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, a los 81 años; esta fue la causa del deceso

La noticia fue confirmada mediante un video en el perfil de Instagram de Programa Hoy, pues el artista argentino iba a ser parte del reality Las Estrellas Bailan En Hoy, incluso había comenzado los ensayos junto a su novia, Mariana Ávila, porque sería su pareja de baile en esta temporada.

Estoy feliz en este país, feliz de conocerlos a todos ustedes. Gracias por la oportunidad, primer reality también y a disfrutar”, dijo el joven en una de las grabaciones emitidas en la publicación del programa de Televisa.

En otro de los videos, se observa la emoción por mostrar sus mejores pasos de baile en la pista, y después de terminar de realizar una coreografía con otros concursantes comentó: “Somos un grupo muy lindo de amigos porque somos amigos ya y todos van a tener muy buena participación”.

Muchos usuarios y amigos del cantante comentaron la publicación, afirmando que no podían creer lo sucedido porque el día anterior lo habían visto y le dejaron un mensaje de despedida.

“Descansa en paz, hermano. Sigue brillando en el cielo”; “Dios mío. Estoy en ‘shock’ un muchacho tan noble y buena gente”; “no puedo creerlo, ayer compartimos contigo @fededorcaz súper lindo, sonriendo llegabas al foro, siempre saludando a todos”, entre muchos más.

Contexto: Hermana y madre de B King hicieron fuerte petición y expresaron dolor por acusaciones al cantante: “Ha sido muy difícil”

¿De qué murió Fede Dorcaz?

Según NMás, un reportero del medio mexicano que recogió el reporte de la Policía de Ciudad de México, afirmó que el hombre fue víctima de un hurto mientras conducía su camioneta y al intentar escapar, uno de los supuestos asaltantes le disparó en el cuello.

También se mencionó que los hechos ocurrieron en el Anillo Periférico y cuando identificaron al hombre respondía al nombre de Federico Dorcazberro, es decir, al joven cantante de 29 años.

Por otro lado, el periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de X un video grabado por un automovilista después del crimen y manifestó que ya estaban investigando para encontrar a los responsables.

“La @FiscaliaCDMX y la @SSC_CDMX rastrean en distintas colonias de @AlcaldiaMHmx a los 4 tipos que mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz. De esa zona salieron, y ahí se ocultaron. Así grabó un automovilista, segundos después del crimen”, escribió.

