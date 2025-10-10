Murió Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, a los 81 años; esta fue la causa del deceso

La industria de la actuación colombiana está de luto tras conocerse la muerte de un reconocido actor, el cual marcó con su trabajo en distintas producciones de la televisión y el teatro.

Se trató de Carlos Barbosa Romero, quien murió en la noche del 9 de octubre, a los 81 años. Según reveló La Red, basándose en la confirmación que dio la esposa del famoso, venía enfrentando un mieloma múltiple, el cual le causó la muerte.

De acuerdo con lo que reportó la cuenta oficial del formato de Caracol Televisión, Miriam Bohórquez, actriz y esposa del intérprete, indicó que su pareja sentimental venía enfrentando esta fuerte enfermedad, la cual es un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas. Pese a su proceso de salud, el artista no logró ganar la batalla y partió del plano terrenal.

Varios famosos se despidieron del reconocido talento, quien marcó la historia de la televisión y el teatro desde muy joven con papeles particulares y divertidos. Entre los que le dieron el adiós estuvo Diva Jessurum, Natalia Sanint y Federico Rivera, manifestando el vacío que dejaría.

¿Quién era Carlos Barbosa Romero?

Carlos Barbosa Romero ganó popularidad en la industria con su trabajo en grandes proyectos de la pantalla chica como Los tacones de Eva, La Saga, negocio de familia, Vuelo secreto, El Divino, El Clon, Bermúdez, Bolívar soy yo y Los Cuervos.

Carlos Barbosa Romero dedicó toda su vida al arte, logrando integrar elencos reconocidos y set de grabación con colegas que influyeron en su trayectoria. El colombiano fue clave para la formación de nuevos talentos, compartiendo sus conocimientos y la preparación que tuvo para alcanzar ese lugar en el corazón de miles de televidentes.

Junto a su esposa, el actor dio pasos importantes en el escenario artístico, dando entrevistas que evidenciaban la unión y trabajo profesional que habían realizado.

Pese a que se graduó como arquitecto de la Universidad del Valle, su verdadera vocación fue la actuación, integrándose al terreno teatral, donde hizo contactos para impulsarse a la industria de la televisión.

Síntomas del mieloma múltiple

Al ser un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos, existen casos en los que se dan algunos síntomas que se reflejan en la salud y otros en los que no aparecen al inicio.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta es la lista de síntomas y signos que se deben tener en cuenta:

- Dolor en los huesos, especialmente la columna vertebral, el pecho o las caderas.

- Náuseas.

- Estreñimiento.

- Necesidad de orinar con frecuencia.

- Pérdida del apetito.

- Obnubilación o confusión.

- Cansancio.

- Debilidad.

- Infecciones.

- Pérdida de peso.