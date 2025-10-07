Martín Elías se consolidó como una de las grandes promesas del vallenato en Colombia, pero su brillante carrera se vio interrumpida abruptamente el 14 de abril de 2017, cuando perdió la vida en un accidente de tránsito. El cantante se desplazaba en su camioneta por la vía que une San Onofre (Sucre) con Lorica (Córdoba), después de haber ofrecido un concierto en Coveñas.

Aunque han pasado varios años desde aquel trágico día, la memoria del intérprete permanece viva. Muchos de sus seguidores lo recuerdan constantemente, evocando su voz, su energía en el escenario y los momentos finales que quedaron inmortalizados en fotografías y videos que hoy hacen parte de su historia.

Recientemente, a través de un post en Instagram, la cuenta Televallenato mostró el último video en el que se le vio con vida a Martín Elías, quien vivía su momento más álgido en la industria musical. Aquellas imágenes removieron recuerdos, teniendo en cuenta que nadie se imaginó el fatídico hecho que marcaría a los amantes del vallenato.

De acuerdo con lo que quedó registrado, este clip dejaba a la vista los instantes previos al trágico incidente que le arrebató la vida al cantante. Estaba rodeado de su equipo, de fanáticos y de conocidos, quienes lo acompañaban de camino a su transporte.

“A solo 15 minutos antes del fatídico accidente, el gran Martín Elías fue captado saliendo de la tarima en Coveñas, tras lo que sería su último concierto. El artista, con su inigualable sonrisa, accede sin imaginar que sería su última foto, su última palabra y su último adiós“, reseñó la cuenta en el pie de foto.

Pese a su sonrisa y su buena energía con los fans que se le acercaron, este recuerdo mueve fibras en todos aquellos que siguen viendo la imagen del hijo de Diomedes Díaz como una de las grandes voces de este género.

Su fallecimiento causó una profunda conmoción en el país y un vacío irreparable entre sus familiares y fanáticos. Su talento, carisma y herencia musical lo posicionaron como uno de los artistas más influyentes de su generación, continuando con éxito el legado de su padre.

¿Cómo murió Martín Elías?

El artista vallenato emprendió un largo viaje en carretera, acompañado de los integrantes de su equipo, identificados como Armando León Quintero Ponce, Rafael Rico y Alejandro Ramírez. En ese instante se determinó que el vehículo iba a gran velocidad, cuando se perdió el control y terminó volcado.

El incidente llevó a que la camioneta se golpeara contra una rama de árbol que afectó directamente a la celebridad vallenata. Las autoridades afirmaron que Martín Elías presentaba “un trauma craneoencefálico y un trauma cerrado de tórax”.