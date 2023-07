“Me sacaron del infierno”: La Gorda Fabiola contó su experiencia en el más allá, ¿cómo fue?

“De pronto me vi en un lugar lúgubre, había mucho sufrimiento, y tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena que me pedían ayuda (...) Miré hacia arriba y dije: ¿tan mal me he portado que merezco estar aquí? Y en esos momentos, me desconectaron de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”, narró.