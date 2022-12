La Gorda Fabiola abrió su corazón y contó detalles de su relación con Polilla: “Comenzó a escondidas”

Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola, desde hace varios años ha estado inmersa en el mundo del humor, y esto la llevó a formar parte del programa Sábados Felices, donde conoció a quien es hoy su esposo, el también humorista Nelson Polania, mejor conocido como Polilla.

Recientemente, en una entrevista con la emisora colombiana Tropicana, la Gorda Fabiola recordó su romance con Polilla y la historia de amor que los ha mantenido unidos por 25 años. Según contó la humorista, Polania en ese momento se encontraba como candidato para ganarse la final de la edición de esa época de Sábados Felices. En una pausa, el humorista le preguntó a Fabiola si podía contar algunos chistes sobre ella, a lo que respondió que sí.

“Él estaba contando chistes. Iba a la final, entonces se me acercó y me dijo: ‘Doña Fabiola, ¿será que le molesta que yo haga chistes sobre usted?’, y le dije que no, y ganó”, dijo la Gorda Fabiola.

Desde ese momento, ambos se convirtieron en muy buenos amigos. Solían salir a desayunar, a almorzar y a caminar mientras repasaban los guiones. Pero en el transcurso de varias semanas, Polanía tomó la iniciativa de demostrarle que le gustaba más que como una simple amiga.

“Nos hicimos los mejores amigos y compañeros del mundo. Estudiábamos los libretos y almorzábamos juntos. Una noche me pidió llevarlo a un lugar, y cuando se bajó del carro me dio un beso en la boca”, recordó.

Luego de esto, la Gorda Fabiola descubrió que también le gustaba y que era un sentimiento mutuo. “Después de ese beso, me di cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, señaló la humorista.

Pasaron los días y el amor se sentía cada vez más. Ambos tuvieron la oportunidad de entablar una conversación sobre lo que sucedió, juntos se desahogaron y expresaron lo que sentían el uno por el otro. Justo ahí descubrieron que ahora su relación no era solo profesional, también amorosa.

Sin embargo, el inicio de este vínculo no fue nada fácil para la Gorda Fabiola, pues ella era una mujer separada de su primer matrimonio y ambos trabajaban en el mismo programa, por lo que evitaba que el romance se hiciera público.

“Me daba temor lo que pudieran decirnos en el canal, pues él era muchísimo menor que yo y yo ya me había separado”, dijo la comediante.

A pesar de que la relación permaneció oculta por varios días, el romance salió a la luz porque había quedado embarazada. Actualmente, la pareja lleva 25 años junta y con el fruto de ese amor nació Nelson David.

La Gorda Fabiola defiende a su hijo sobre su orientación sexual

La Gorda Fabiola posteó varias fotografías de la boda de otro de sus hijos; todos se veían muy felices de compartir en familia, pues asistieron Nelson David, Polilla y amigos cercanos.

Muchos de los seguidores de la humorista comentaron la publicación, pero un mensaje en particular no le gustó a la mujer, ya que estuvo salido de tono e iba en contra de su hijo.

“Ahora esperar que publiquen que la niña con bigote ja, ja, ja, ‘Polilla’ también la va a entregar al altar”. Tras leer esto, la Gorda Fabiola no se quedó callada y le respondió al internauta: “Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándolo en un mundo desconocido para nosotros. Viviana, si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto”, dijo la comediante.

También quiso continuar con la respuesta hacia la persona que hizo ese comentario sobre su hijo, y expresó: “Y si… en mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios, llene tu corazón de amor”.