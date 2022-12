“Nunca he dicho que soy astronauta”: Giovanna Ramírez responde

Esta semana ha ocurrido una controversia en relación con Giovanna Ramírez, ingeniera electrónica y magíster en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. Desde el domingo pasado, algunos internautas afirmaron en redes sociales que ella no era la primera astronauta colombiana, como lo titularon en varios medios de comunicación en notas y entrevistas.

La situación escaló a tal punto que la Asociación Espacial de Colombia National Space Society salió a esclarecer el hecho.

¿Cuál fue el suceso?

Por medio de un comunicado de prensa del 15 de diciembre, la asociación informó que “a la fecha no existe ningún ciudadano colombiano, hombre o mujer, que ostente el título, categoría o certificación como astronauta”.

También afirma que le ha solicitado en más de una ocasión a Ramírez ponerse en contacto con los medios de comunicación para diferenciar las palabras ‘tripulante de las misiones análogas’ y ‘astronauta’, en aras de evitar mentiras y malos entendidos. Asimismo, le recomienda evitar emplear el término ‘la primera astronauta colombiana’, debido a que no corresponde con la realidad.

“Desafortunadamente, dicho término, ‘astronauta análogo’, resulta ambiguo y puede generar confusión, como en el caso de lo sucedido recientemente en publicaciones, entrevistas y reconocimientos públicos otorgados a la ingeniera Giovanna Ramírez, causando incluso consideraciones altamente incorrectas, tal como llamar a la ingeniera Ramírez “la primera astronauta colombiana”, lo cual no es cierto”, describe el comunicado.

Asimismo, sostiene que ella no ha aclarado suficientemente la situación.

La respuesta de Giovanna Ramírez

Giovanna Ramírez respondió ayer en un comunicado de prensa sobre la situación de la ‘falsa astronauta’ colombiana, en la cual ella es la protagonista. “Me dirijo a ustedes con el mayor respeto, con el fin de aclarar la información publicada por El Espectador, tanto en impreso como en digital, generada a raíz de unos tuits de la académica, Andrea Guzmán, los cuales afectan mi buen nombre y trayectoria profesional”, inicia manifestando en el comunicado.

En las siguientes líneas, Ramírez afirma que su nombre dio de qué hablar desde el martes de esta semana, cuando la gente la llamó ‘la astronauta análoga colombiana’. Sin embargo, puntualiza que el jueves se despertó siendo noticia nacional, cuando fue tildada de tener una ‘vida engañosa’.

Este es el comunicado a la opinión pública de Giovanna Ramírez. Quiero dejar en claro (ya que me menciona) que el trino inicial que publiqué está basado en la realidad de que no existe ningún/ astronauta colombiano/a y de la propia presentación que está persona hace de sí misma. pic.twitter.com/mFaagp4Kmp — Andrea Guzmán Mesa 🇨🇴🇨🇭🇪🇺 (@Astroandrea) December 16, 2022

Queriendo esclarecer lo sucedido, la ingeniera electrónica afirmó: “Nunca he dicho que soy astronauta y que he ido al espacio”. Sostiene que utiliza en medios de comunicación el término ‘astronauta astróloga’, debido a que así se menciona en México. A su vez, puntualizó que ella no tiene facultades sobre el titular de la noticia.

Por otra parte, explicó que el uniforme y las insignias que porta fueron entregadas por los entrenamientos que ella ha realizado. “Los luzco con orgullo porque me los gané con disciplina y esfuerzo y representan el sueño de ir al espacio”, comentó en el comunicado.

Sentenció que sí ha realizado misiones análogas, con base en su entrenamiento en Polonia en 2011, otorgado por una beca de la Analog Astronaunt Training Center (AATC). Y sí es una de las primeras colombianas en hacer parte del proyecto.

En el siguiente punto contradijo a los medios de comunicación, sosteniendo que estos son quienes han titulado que ella es la “astronauta que va a ir al espacio”. Ramírez sostiene que no es así, solo que ese es su anhelado sueño, pero aun sin completar.

Aclaró que la Nasa no la invitó a tomar el curso de entrenamiento de gravedad cero, dado que este lo está gestionando la empresa ZERO Gravity. “Es parte de un proyecto profesional importante al cual no me voy a referir dado que tengo contrato de confidencialidad”, afirmó.

En los últimos puntos del comunicado, menciona que ya ha tenido conversaciones con los medios de comunicación para aclarar la distinción entre los términos astronauta y astronauta análoga. Asimismo, está dispuesta a dialogar bajo los términos del respeto mutuo con quien solicite para resolver las inquietudes generadas sobre este suceso.

Por último, la astrofísica Andrea Guzmán Mesa, la usuaria de Twitter que Ramírez menciona en su comunicado, expresó que la nota publicada en El Espectador sobre la ingeniera no corresponde a sus trinos, sino a la inquietud ocasionada en la comunidad. “No permitiré que esto se enmarque como un problema personal porque esto no es un problema de ética profesional”, tuiteó.