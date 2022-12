La verdadera historia de Giovanna Ramírez, la falsa “astronauta colombiana”

La Asociación Espacial de Colombia National Space Society, entidad sin ánimo de lucro, dio a conocer por medio de un comunicado que, en relación con diversas notas de prensa y entrevistas publicadas en los últimos meses en las que se habla indistintamente de la “astronauta” y/o de la “astronauta análoga” colombiana Giovanna Ramírez –quien forma parte de esa Asociación–, “a la fecha no existe ningún ciudadano colombiano, hombre o mujer, que ostente el título, categoría o certificación como astronauta”.

Además, en el documento emitido por la entidad también se reiteró que “desde los inicios de la carrera espacial se ha identificado la necesidad de entrenar a los futuros astronautas simulando en la Tierra condiciones similares o análogas a las que podrían enfrentar durante la ejecución de misiones espaciales, principalmente en condiciones de emergencia”.

Por lo cual explicaron que “algunos de los participantes e incluso entidades que desarrollan este tipo de entrenamientos iniciaron a usar coloquialmente el término “astronauta análogo” para referirse a quienes participan en este tipo de misiones”, como es el caso de Ramírez.

La Asociación sostuvo que se ha llegado a llamar a la ingeniera como “‘la primera astronauta colombiana’, lo cual no es cierto, y que la misma ingeniera Giovanna no ha buscado corregir o aclarar suficientemente, incluso empleando perfiles en redes sociales en los que se presenta como astronauta, sin añadir la palabra ‘análoga’ que daría un poco más de claridad”.

La National Space Society Colombia aseguró que se le ha recomendado a la ingeniera Ramírez, en reiteradas ocasiones, solicitar a los medios de comunicación clarificar la diferencia crítica entre un astronauta y un tripulante de misiones análogas, así como evitar la utilización de términos tales como “la primera astronauta colombiana”, entre otros, que no corresponden con la realidad.

“Igualmente, se le ha enfatizado a la ingeniera acerca de la necesidad de corregir sus propias publicaciones y perfiles en redes sociales por considerar inapropiado e inexacto, como mínimo, la forma en que se presenta en los mismos”.

Telescopio James Webb de la Nasa reveló nuevos datos sobre un sistema solar lejano

Aunque el sistema TRAPPIST-1 fue hallado por los científicos durante 2017, el telescopio James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), reveló recientemente nuevos detalles sobre esta zona del espacio exterior, mismo que alberga planetas que son vitales para el estudio de la vida en otros lugares aparte de la Tierra.

Los detalles revelados por el telescopio fueron catalogados como un “buen augurio” para la investigación de los llamados “exoplanetas”, que se refiere a planetas fuera de nuestro sistema solar la vía láctea, puesto que tras los análisis hechos gracias al James Webb se logró investigar sobre la atmósfera de algunos de los cuerpos de este sistema.

“Observamos el exoplaneta con múltiples instrumentos que, juntos, proporcionan una amplia franja del espectro infrarrojo y una panoplia de huellas dactilares químicas inaccesibles hasta [esta misión]. Datos como estos son un cambio de juego”, indicó Natalie Batalha, una astrónoma de la Universidad de California, quien contribuyó y ayudó a coordinar la nueva investigación, según recalcó la Nasa.

Incluso, se indicó que durante los análisis se logró un total de cinco artículos científicos, entre ellos habría una revelación “sin precedentes” en la que se habla sobre la “primera detección en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre (SO 2), una molécula producida a partir de reacciones químicas provocadas por la luz de alta energía de la estrella madre del planeta”, explicó la agencia espacial, agregando que una situación similar se encuentra en la capa de ozono de la Tierra.

Además, se indicó que también se encontró dióxido de carbono (CO 2 ), monóxido de carbono (CO), entre los datos encontrados por el telescopio, sí como sodio (Na), potasio (K) y vapor de agua (H 2 O), de este último se indicó que se encontraron longitudes de onda más largas, las cuales no se habían visto antes, según reveló la Nasa.

“Habíamos predicho lo que [el telescopio] nos mostraría, pero fue más preciso, más diverso y más hermoso de lo que realmente creía que sería”, afirmó Hannah Wakeford, astrofísica de la Universidad de Bristol en el Reino Unido que investiga las atmósferas de los exoplanetas.

“Podremos ver el panorama general de las atmósferas de los exoplanetas. Es increíblemente emocionante saber que todo va a ser reescrito. Esa es una de las mejores partes de ser científico”, expresó Laura Flagg, investigadora de la Universidad de Cornell y miembro del equipo internacional, sobre la investigación de la agencia estadounidense.