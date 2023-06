Video | Así fue como el hijo de ‘la Gorda Fabiola’ salió del clóset

Fabiola Posada, más conocida como ‘la Gorda Fabiola’, es una de las humoristas más famosas de todo el país, gracias a las ya varias décadas que ha dedicado a hacer reír a los televidentes a través de sus interpretaciones cómicas en el programa Sábados Felices, de Caracol Televisión, que la han catapultado a ser una figura pública no solo en la pantalla chica, sino también en las redes sociales.

Es en Instagram donde Fabiola ha mostrado mucho más que su talento para hacer reír y uno de los aspectos que más le alaban sus seguidores es su familia, conformada por su esposo Nelson Polanía, también humorista, y sus hijos Juan Sebastián, Alejandra y Nelson, siendo este último quien más hace presencia en el perfil de la humorista.

La Gorda Fabiola cuenta cómo duró más de un año y medio sin ver. - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram de @gorditafabiola

Nelson y Fabiola tienen una conexión especial y todo se debe a la preferencia sexual del joven, quien es abiertamente gay y lo ha promulgado con mucho orgullo junto a su familia, que lo aceptan con los brazos abiertos. Este tema es recurrente en los perfiles de la humorista y del joven, quien recibe muchas preguntas al respecto en sus mensajes directos y dinámicas de Instagram y por eso Polanía separa un tiempo de su agenda para disiparlas.

Nelson Polanía recibió amenazas por redes sociales, debido a su orientación sexual. - Foto: Instagram @nelsondpolania

En el último juego de preguntas que hizo un cibernauta le preguntó cómo le había contado a Fabiola sobre su homosexualidad, y Nelson respondió con total tranquilidad. “Pues la verdad es que yo en ningún momento le comenté a ella, le comenté a mi papá y ella escuchó, pero se hizo la dormida. Entonces, pues, al otro día yo la acompañé a hacer una vueltas y pues me preguntó de la situación… Yo estaba caga** del susto, pero ella estaba súper caga** de la risa, ambos caga***, pero en diferentes modos y ya”, comentó entre risas.

Nelson también relató que después de hablar sobre el tema no hubo ningún tipo de inconveniente al respecto, sin embargo, sí hubo un punto álgido y fue el tema de los nietos. Hasta el día de hoy Fabiola todavía le reclama a su hijo que por favor la hiciera abuela.

El cambio de imagen de Fabiola Posada

A finales de abril de este año, Fabiola Posada fue blanco de críticas al someterse a un procedimiento quirúrgico que se realizó con fines estéticos. A sus 59 años, sus fans y también detractores le aconsejaban a la comediante que enfrentara con dignidad el paso del tiempo y que pusiera la salud por encima de la belleza.

Sin embargo, la humorista publicó en sus redes sociales días después que el procedimiento había sido todo un éxito. Y, obviamente, aunque debía cuidarse como con cualquier otra intervención, la artista les confesó a sus seguidores: “Debo tener unos cuidados postoperatorios para que los resultados estéticos perduren”.

Fabiola posteó recientemente un video en donde se ve cómo asomaba su cabeza por la ventana de un vehículo, el cual se movilizaba a gran velocidad por una carretera. En la grabación se puede observar cómo la humorista no solo no tenía puesto el cinturón de seguridad del vehículo, sino que además no se estaba cuidando y usando la mentonera recomendada por los médicos tras su reciente cirugía estética en el rostro.

La humorista Fabiola Posada se sometió a un procedimiento estético. - Foto: Capturas cuenta de Instagram oficial de Fabiola Posada @gorditafabiola

Cabe aclarar que, en el año 2014, la artista atravesó por un delicado estado de salud tras sufrir cuatro infartos, por lo que debieron realizarle una cirugía a corazón abierto. Aunque ‘La Gordita’ superó con éxito la delicada intervención quirúrgica, solo días más tarde tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una hemorragia en las vías digestivas.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2018, la humorista que es querida por miles de colombianos volvió a verse en un delicado estado de salud. Esta vez estuvo en coma durante casi un mes tras sufrir un desmayo durante un grabación del programa Sábados Felices. Esta vez, el incidente habría estado relacionado con un cuadro de desnutrición severa con anemia, lo que habría provocado que sus órganos fallaran. La humorista, una vez más, logró sobreponerse y vencer a la muerte.