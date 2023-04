‘La Gorda Fabiola’ se someterá a un procedimiento estético; prometió grandes cambios

‘La Gorda Fabiola’ es una de las humoristas más queridas de la televisión colombiana, y su carisma ha hecho que sus seguidores estén pendientes de cada uno de sus movimientos.

Pues bien, aunque en varias oportunidades, la artista ha manifestado que, siempre y cuando sea para sentirse cómoda y feliz frente al espejo, se hará los retoques estéticos necesarios. Estas afirmaciones despertaron todo tipo de críticas.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 1.1 millones de seguidores, la comediante compartió que en los últimos días hizo un viaje a Tunja, con la intención de hacerse un retoque estético en su rostro.

Fabiola Emilia Posada, más conocida en Colombia como ‘La Gorda’ Fabiola’. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: degorditafabiola

“Estoy en la ciudad de Tunja porque me vine a buscar un cirujano plástico... ya a los 60 años yo no quiero venir así con esto descolgado, con esta papada que tanto me ofende después de haber perdido tantos kilos”, dijo la reconocida famosa, quien se encontraba en el sitio que eligió para tal procedimiento.

Además, indicó que para este proceso iba a documentar todo como si fuese un reality, pues quería que sus miles de seguidores pudieran apreciar de primera mano el paso a paso de su intervención: “Quiero que me acompañen (...) el paso a paso de la transformación física de ‘La Gorda Fabiola’, física no, de la carita”.

De hecho, hace unos pocos días, Fabiola manifestó en redes sociales que está muy ansiosa por este nuevo procedimiento, sin embargo, confía plenamente en la experticia de los especialistas en el tema: ”Con todo el respeto les iré contando este maravilloso cambio. Espérenlo pronto”.

La Gorda Fabiola dio a conocer una inesperada noticia. - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram de @gorditafabiola

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos están de acuerdo con la decisión de la humorista, mientras que otros no tuvieron reparo en atacarla: “Esas son las consecuencias de poner los ojos en hombres que son de menor edad que la de uno”.

Asimismo, hubo quienes le recordaron los problemas de salud que ha enfrentado, los cuales no han sido para nada sencillos y, por esto, debería pensar mucho más en los procesos a los que se somete. Por su parte, varios usuarios destacaron que todas las mujeres deben sentirse bellas y, por supuesto, hacer aquello que las hace felices.

Fabiola Emilia Posada, nombre de pila de la humorista de 59 años, padece diabetes desde 1997. Pero sin duda, uno de los momentos más difíciles que atravesó fue en 2014, año en que sufrió cuatro infartos que llevaron a que debieran realizarle una cirugía de corazón abierto.

La Gorda Fabiola ha atravesado varios momentos graves de salud. - Foto: Cuenta de Instagram @gorditafabiola

Pasaron cuatro años, y en 2018 ‘la Gorda Fabiola’ volvió a verse en delicado estado de salud.

De hecho, la humorista estuvo en coma alrededor de un mes, luego de que sufriera un desmayo en medio de la grabación del programa Sábados Felices, de Caracol Televisión.

Teniendo en cuenta la lucha que ha dado para sobreponerse y vencer a la muerte, ‘la Gorda Fabiola’ se refirió recientemente a esos duros momentos de su vida. De hecho, en entrevista con la emisora colombiana Tropicana, la humorista reveló que es devota a los ángeles, los mismos que según ella la han salvado de morir.

“Yo tengo un ejército conmigo, el más poderoso de todos se llama Metatron; nadie habla de ellos (…) Aquella oración que a todos nos enseñan del ángel de mi guarda es cierta, todo el tiempo desde el momento en que nacemos somos asignados a un ángel que nos acompaña en vida y en el trance de la muerte a la otra dimensión. Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, dijo ‘la Gorda Fabiola’ al medio citado anteriormente.

Y agregó en la entrevista: “De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda (…) yo miré hacia arriba y dije: ‘Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?’ Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”.

Para la humorista, el encuentro que ella sostuvo con los ángeles fue algo “sublime”.

“Me desconectaban a las 10:00 a. m. y cuando lo hacen me reinicié sola, con ángeles de mi mano que me sacaron de allá. Allí tuve la oportunidad de tener mi experiencia con San Rafael, Arcángel de la salud, y me dijo ‘vas a estar muy bien’; San Miguel que me dijo: ‘hay buenas noticias para ti’ (…) yo les decía a los médicos mírenlos tan hermosos (los ángeles), ellos estaban ahí”, concluyó.