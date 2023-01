La Gorda Fabiola seguirá utilizando bótox y esta es la razón

Fabiola Emilia Posada Pinedo, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Gorda’ Fabiola, es uno de los rostros femeninos más populares de la televisión colombiana. Su visibilidad se debe, en gran parte, a su participación en el programa de humor Sábados Felices (Canal Caracol), además de la actuación en diversas películas nacionales.

Sumado a ello, las redes sociales también muestran la influencia que tiene la cuenta chistes, comunicadora social y emprendedora de una marca de ropa, pues en Instagram acumula más de un millón de seguidores.

El cariño y respeto que tiene gran parte de los usuarios y televidentes por ‘La Gorda’ Fabiola es inmenso. La mujer, de 59 años, en épocas anteriores atravesó problemas de salud que alertó a sus fanáticos. Por suerte, hoy en día se encuentra renovada y sigue sonriéndole a la vida.

Una de las principales complicaciones que enfrenta la samaria es la diabetes, por esta y otras razones su estilo de vida tuvo que cambiar y su aspecto físico da prueba de ello. En resumen, Fabiola bajó más de 50 kilos, gracias a la ayuda de médicos y la disposición de mejorar su salud.

Mejor conocida como 'La Gorda' Fabiola. Instagram: @gorditafabiola - Foto: Instagram: @gorditafabiola

Sin embargo, ese no es el único cambio al que se sometió la famosa colombiana. Al igual que otras de sus colegas, la figura pública no le tiene miedo a los retoques estéticos.

Por medio de una reciente entrevista para el programa de entretenimiento La Red (Canal Caracol), Fabiola Posada habló sobre los retoques y el por qué se los realiza.

“Yo soy una mujer de casi 60 años y, bueno, la juventud la llevo en el alma, pero por fuera me ayudo y lo que veo en el espejo me encanta”, fueron las primeras declaraciones de la reconocida humorista.

Enseguida, la comunicadora explicó que los procedimientos de belleza no se los hace “porque tenga un marido más joven”, quien es Nelson Polania, mejor conocido como ‘Polilla’, de 50 años.

Nelson Polanía y 'La Gorda' Fabiola en la celebración de los 50 años de 'Sábados Felices'. Foto: cortesía prensa Caracol. - Foto: Cortesia Prensa Caracol

Así las cosas, la decisión de lo que la samaria hace con su cuerpo es porque se considera “coqueta”. Entonces, “me declaro fan número uno del bótox, hasta que pueda”, aseguró Posada.

En cuanto a su edad, pese a los comentarios de aquellas personas que la critican por posibles efectos secundarios que tienen estos procedimientos, como la caída de pómulos, la humorista no tuvo pelos en la lengua y relató que solo el tiempo tiene la respuesta.

En vista de su popularidad, Fabiola recibió comentarios como: “Más claro no lo pudo decir, cada quien es feliz con lo que le gusta”; “Más efectivo que perder dinero en cremas”; “Yo sí lo haría, la que puede, puede, definitivamente”; “Lo malo es que su efecto no dura mucho como el ácido hialurónico”, se lee en Instagram.

A continuación, el fragmento en video con las declaraciones de ‘La Gorda’ Fabiola en relación con el uso del bótox:

Semanas atrás, en entrevista con la emisora colombiana Tropicana, la humorista reveló que es devota a los ángeles, los mismos que, según ella, la han salvado de morir.

“Yo tengo un ejército conmigo, el más poderoso de todos se llama Metatron; nadie habla de ellos (…) Aquella oración que a todos nos enseñan del ángel de mi guarda es cierta, todo el tiempo desde el momento en que nacemos somos asignados a un ángel que nos acompaña en vida y en el trance de la muerte a la otra dimensión. Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, dijo La Gorda Fabiola.

Y agregó en la entrevista: “De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda (…) yo miré hacia arriba y dije: ‘Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?’ Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”.