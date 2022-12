‘La Gorda Fabiola’ habló sobre duro momento en el que casi muere

La comediante y empresaria colombiana Fabiola Emilia Posada, más conocida en Colombia como ‘la Gorda Fabiola’, quien tiene 59 años, padece desde 1997 diabetes. Pero sin duda, uno de los momentos más difíciles que atravesó fue en 2014, año en que sufrió cuatro infartos que llevaron a que debieran realizarle una cirugía de corazón abierto.

Pasaron cuatro años, y en 2018 ‘la Gorda Fabiola’ volvió a verse en delicado estado de salud.

De hecho, la humorista estuvo en coma alrededor de un mes, luego de que sufriera un desmayo en medio de la grabación del programa ‘Sábados Felices’ del Canal Caracol.

Teniendo en cuenta la lucha que ha dado para sobreponerse y vencer a la muerte, ‘la Gorda Fabiola’ se refirió recientemente a esos duros momentos de su vida.

En entrevista con la emisora colombiana Tropicana, la humorista reveló que es devota a los ángeles, los mismos que según ella la han salvado de morir.

“Yo tengo un ejército conmigo, el más poderoso de todos se llama Metatron; nadie habla de ellos (…) Aquella oración que a todos nos enseñan del ángel de mi guarda es cierta, todo el tiempo desde el momento en que nacemos somos asignados a un ángel que nos acompaña en vida y en el trance de la muerte a la otra dimensión. Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, dijo ‘la Gorda Fabiola’ al medio citado anteriormente.

Y agregó en la entrevista con Tropicana: “De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda (…) yo miré hacia arriba y dije: ‘Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?’ Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”.

Para la humorista, el encuentro que ella sostuvo con los ángeles fue algo “sublime”.

“Me desconectaban a las 10:00 a. m. y cuando lo hacen me reinicié sola, con ángeles de mi mano que me sacaron de allá. Allí tuve la oportunidad de tener mi experiencia con San Rafael, Arcángel de la salud, y me dijo ‘vas a estar muy bien’; San Miguel que me dijo: ‘hay buenas noticias para ti’ (…) yo les decía a los médicos mírenlos tan hermosos (los ángeles), ellos estaban ahí”, señaló en Tropicana.

En la misma entrevista con la emisora colombiana, recordó su romance con Polilla y la historia de amor que los ha mantenido unidos por 25 años. Según contó la humorista, Polania en ese momento se encontraba como candidato para ganarse la final de la edición de esa época de Sábados Felices. En una pausa, el humorista le preguntó a Fabiola si podía contar algunos chistes sobre ella, a lo que respondió que sí.

“Él estaba contando chistes. Iba a la final, entonces se me acercó y me dijo: ‘Doña Fabiola, ¿será que le molesta que yo haga chistes sobre usted?’, y le dije que no, y ganó”, dijo ‘la Gorda Fabiola’.

Desde ese momento, ambos se convirtieron en muy buenos amigos. Solían salir a desayunar, a almorzar y a caminar mientras repasaban los guiones. Pero en el transcurso de varias semanas, Polanía tomó la iniciativa de demostrarle que le gustaba más que como una simple amiga.

“Nos hicimos los mejores amigos y compañeros del mundo. Estudiábamos los libretos y almorzábamos juntos. Una noche me pidió llevarlo a un lugar, y cuando se bajó del carro me dio un beso en la boca”, recordó.

Luego de esto, ‘la Gorda Fabiola’ descubrió que también le gustaba y que era un sentimiento mutuo. “Después de ese beso, me di cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, señaló la humorista.

Pasaron los días y el amor se sentía cada vez más. Ambos tuvieron la oportunidad de entablar una conversación sobre lo que sucedió, juntos se desahogaron y expresaron lo que sentían el uno por el otro. Justo ahí descubrieron que ahora su relación no era solo profesional, también amorosa.

Sin embargo, el inicio de este vínculo no fue nada fácil para ‘la Gorda Fabiola’, pues ella era una mujer separada de su primer matrimonio y ambos trabajaban en el mismo programa, por lo que evitaba que el romance se hiciera público.

“Me daba temor lo que pudieran decirnos en el canal, pues él era muchísimo menor que yo y yo ya me había separado”, dijo la comediante.

A pesar de que la relación permaneció oculta por varios días, el romance salió a la luz porque había quedado embarazada. Actualmente, la pareja lleva 25 años junta y con el fruto de ese amor nació Nelson David.