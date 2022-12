Otro robo en la familia de ‘La Gorda Fabiola’, ahora fue a su nieto

La recordada humorista del exitoso programa de Caracol Televisión, Sábados Felices, estuvo en el ojo del huracán los últimos años debido a su delicado estado de salud. Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como la Gorda Fabiola, de 58 años, sufre de diabetes desde temprana edad. Esta enfermedad es irreversible y tiene que ver con el exceso de azúcar en la sangre.

Adicional a esto, la comediante ha tenido que pasar por varios procesos para tratar su enfermedad, incluso, llegó a contagiarse de covid-19. Sus familiares, amigos y el público televidente han estado muy pendientes de ella.

A través de una entrevista para el programa Lo Sé Todo, ‘La Gorda Fabiola’ dio a conocer que su hija fue víctima de robo en plena boda. Ella quiso contratar a una persona para que le ayudara con los servicios de limpieza, pero con lo que ellos no contaban era que dicha mujer, solo le bastó con un día, para tomar los sobres de dinero que recibió Alejandra y su pareja en la ceremonia, y desaparecer del mapa. Es la fecha y aún no han dado con el paradero de la mujer.

Ahora la historia vuelve y se repite, pero con su nieto, quien estaba celebrando su grado y recibió varios sobres de regalo con dólares dentro. Una empleada doméstica que había contratado su hija por internet los robó. Cabe resaltar que la humorista dijo que esta decisión había sido un “grave error”.

“Llegó la chica espectacular y tuve la oportunidad de conocerla el día que se graduó mi nieto. Era una mujer muy atenta. Entonces, le entregamos los regalos a mi nieto, que incluía lluvia de sobres con dólares, y él guardó el dinero en su mesa de noche”, empezó contando Fabiola.

Y añadió: “Después me llamó mi hija para contarme que no aparecía la plata de mi nieto. Llamaban y llaman a la empleada y ella no contestaba. Indudablemente, ella se había llevado la platica”.

Pero ante la negativa de la empleada de responder las llamadas, la familia de ‘La Gorda’ quiso ponerle una trampa y la contactaron desde otro número para agendar sus servicios. “Le dijimos que estábamos buscando una empleada doméstica, y ella aceptó la cita, y ahí le hicimos la encerrona”, señaló la mujer.

“Cuando llegó la amenazaron con llamar la Policía, y entonces ella nos pidió un tiempo para comunicarse con alguien más, y luego nos devolvió el dinero. Nos hizo un favor, porque cambió los dólares a pesos”, sostuvo.

“¡Estoy mamada y vayan coman m..!”: Gorda Fabiola responde a quienes roban utilizando su nombre

Fabiola Emilia Posada Pinedo, mejor conocida en el mudo del entretenimiento como La Gorda Fabiola, humorista del icónico programa de televisión colombiana Sábados Felices, recientemente dio a conocer su agotamiento por tener que desmentir a compañías que promocionan productos “milagrosos” para bajar de peso, utilizando su nombre.

La Gorda Fabiola hizo un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde se mostró cansada e hizo énfasis en que ella no era imagen de alguna marca, y que tampoco usaba ningún tipo de producto mágico que hiciera o provocara una rápida pérdida de peso.

La comediante y actriz expresó en el video: “Qué hartera tener que estar grabando estos videos para hacer aclaraciones y que no se dejen estafar. Estoy mamada y vayan coman mie… todas esas personas que publican que yo adelgacé por las gotitas mágicas, por las vitaminas mágicas, por la malteada mágica, ¡no!”.

Además, destacó en medio de su airado relato que: “Yo me adelgacé por una cirugía bariátrica porque era diabética y solo así entraba en cintura. Me la hizo el doctor Andrés Ospina, a quien ponen como nutricionista en una de las publicaciones. Y todavía me da más piedra que me paren en la calle y me digan: ‘Ay, yo encargué sus gotitas, me llegan mañana y me cobraron 170.000 pesos en Mercado Libre’”.