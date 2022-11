Hija de ‘La Gorda Fabiola’ fue víctima de robo en el día de su boda, ¿qué pasó?

La recordada humorista del exitoso programa de Caracol Televisión, Sábados Felices, estuvo en el ojo del huracán los últimos años debido a su delicado estado de salud. Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como la Gorda Fabiola, de 58 años, sufre de diabetes desde temprana edad. Esta enfermedad es irreversible y tiene que ver con el exceso de azúcar en la sangre.

Adicional a esto, la comediante ha tenido que pasar por varios procesos para tratar su enfermedad, incluso llegó a contagiarse de covid-19. Sus familiares, amigos y el público televidente han estado muy pendientes de ella.

El pasado fin de semana, la samaria sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes del matrimonio de su hija Alejandra Valencia Posada, fruto de su relación con Mario Valencia.

“Un día realmente soñado. Es increíble como los nervios están tan alborotados que me hicieron literalmente temblar. Gracias a todos los que han estado en esta historia, en las buenas y en las malas”, fueron las palabras que utilizó la hija de la humorista para describir el momento que estaba viviendo. También compartió algunos fragmentos de lo que fue la celebración.

Sin embargo, unos días después, se dio a conocer un hecho que empañó la celebración. De acuerdo con lo expuesto por el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno, ‘la Gorda Fabiola’ decidió contratar, para el día de la boda, una empleada doméstica para que se encargara de todos los oficios generales de la casa de su hija.

Lo que ellos no esperaban era que dicha mujer, solo le bastó con un día, para tomar los sobres de dinero que recibió Alejandra y su pareja en la ceremonia, y desaparecer del mapa. Es la fecha y aún no han dado con el paradero de la mujer.

“Tan pronto terminó el matrimonio, recibió lluvia de sobres como obsequio; ese dinero habría desaparecido y la señora, curiosamente, jamás volvió y tampoco se supo nada más de ella”, manifestó el presentador Ariel Osorio, a lo que su compañera de set Mafe Romero agregó: “Es una situación bastante lamentable, por supuesto, y esperamos que pronto se puedan poner en contacto para que todo pueda ser aclarado y recuperado”.

Sin duda, varios usuarios de las redes sociales reaccionaron ante este hecho. “Todo está en la persona que uno sea. Yo trabajo haciendo aseo en casas y tengo excelentes recomendaciones laborales. Me he quedado sola en apartamentos y jamás a sus dueños se les ha perdido nada. Así me enseñó mi mamita a jamás agarrar nada que no me pertenezca”, ”Es mejor estar solo y no meter a nadie a la casa”, ”Lo lamento! Me recuerda que yo viví esa misma experiencia cuando nació mi segundo hijo, yo hospitalizada y la empleada haciendo trasteo” y, ”hay mucha gente en las mismas condiciones, pero a ellos les queda fácil volver a conseguir las cosas”, fueron algunos de los comentarios realizados.

¿Cuál es el nuevo emprendimiento de la Gorda Fabiola?

A pesar de que Fabiola tiene un amplio reconocimiento como humorista, la humorista siempre se ha mostrado como una mujer muy emprendedora. Uno de sus negocios más reconocidos es Ropa By La Gorda Fabiola, en el que vende ropa de tallas grandes o, como ella misma dice, ropa para “gorditas”.

Si bien sus almacenes de prendas de vestir son populares, Fabiola Emilia Posada Pinedo no se quiso quedar solo con ese negocio y recientemente anunció que lanzó los primeros productos de su nuevo emprendimiento, llamado La Perla, en el que venderá bolsos y monederos por encargo.

“Les voy a presentar un regalo perfecto para este mes de Amor y Amistad, y para cualquier ocasión lógicamente. Limosneras, que son servicios completos de billeteras, portatarjetas, portacelulares y además billeteras en los colores que están de moda. Un producto orgullosamente colombiano”, dijo la comediante para describir su nuevo negocio.