Video | Colombiana disfrutó de épocas navideñas junto a tribu caníbal, de las más temidas del mundo

Pasar Navidad y Año Nuevo junto a una comunidad indígena caníbal no es un plan con el que todas las personas sueñen. Sin embargo, una mujer colombiana de gran espíritu viajero se atrevió a vivir la aventura mientras compartía sus experiencias por medio de las redes sociales.

Alejandra Ramírez es una mujer ibaguereña que se ha dado a conocer por medio de las redes sociales gracias a su contenido en el que muestra su vida como “nómada digital”, es decir, una manera de viajar por el mundo, mientras labora vía internet.

En su cuenta de Instagram (@alejandra.travels) mostró una de sus más recientes aventuras, tomó la decisión de viajar a Papúa Nueva Guinea, un país vecino a Australia, para poder conocer la cultura de los korowai, una de las pocas tribus caníbales que aún existen en el planeta.

“Bueno familia, mi mamá me colgó el teléfono cuando yo le conté que iba a hacer esa aventura, después me apoyaron y estoy 100 % segura de que están orando por mí”, fueron las palabras de Alejandra antes de iniciar el viaje hacia lo desconocido.

“Los korowai, considerados una de las cinco tribus de caníbales más peligrosas que aún existen en el mundo”, señaló la misma Ramírez en su publicación previa al viaje.

Luego de volar en avión, navegar en barco y caminar extensas distancias, Alejandra llegó a Papúa Nueva Guinea previo al 24 de diciembre. Allí, la tribu le dio la bienvenida con cánticos característicos a sus costumbres.

“El jefe de la tribu me dijo que soy es la primera persona externa en la historia de los korowai en pasar navidad con ellos”, contó la Alejandra a sus seguidores.

A pesar de la tensión que pudo haber sentido antes de su llegada a territorio korowai, lo cierto es que tanto el líder de la comunidad como el resto de la tribu la recibieron como si fuera parte de la familia.

¿Cómo fue la experiencia?

Uno de los choques culturales que sin duda Alejandra disfrutó fue el tema de la gastronomía, en unos de los videos publicados se puede observar cómo acompaña a la tribu a buscar sus alimentos. El gusano sago fue uno de los platillos incluidos en la “cena navideña” que compartió Alejandra con los korowai.

Cabe señalar que dicha cultura no celebra fechas como la Navidad o el Año Nuevo, días importantes en el mundo occidental.

“Salimos a buscar sago, un gusano que sale en los troncos de la palma con el mismo nombre. Es uno de los alimentos principales de los korowai y fue parte de nuestra cena de Navidad”, contó la colombiana.

Mientras tanto, Alejandra aprovechaba para dialogar con los indígenas y así poder indagar sobre su costumbre caníbal. Por medio de una trasmisión en vivo, Alejandra compartió algunos de sus aprendizajes y resolvió algunas inquietudes sobre el canibalismo en esta tribu.

“Para ellos es algo normal, algo de venganza, era una forma de honrar a la persona que habían matado y hacerle entender a la familia que era porque se estaban metiendo con ellos o porque estaba poseído por un demonio”, explicó la creadora de contenido.

Además, contó que la tribu duerme en casas construidas sobre los árboles con el fin de evitar que el “demonio” que habita en la tierra tenga acceso a ellos.

Afortunadamente, Alejandra salió en perfectas condiciones de dicha aventura y, más allá de los pensamientos que se tengan desde afuera, pudo conocer otras perspectivas de ver la vida. Ramírez seguirá mostrándole al mundo por medio de sus redes sociales una forma diferente de vivir.

Cancillería adelanta trámite de visa humanitaria a EE. UU. para familiares de esposa de Sergio Vega

Luego de que el colombiano Sergio Vega diera a conocer por medio de redes sociales la dura situación que vive con su esposa Paula en Estados Unidos, a quien le diagnosticaron un cáncer terminal, su caso se viralizó y llegó a la Cancillería de Colombia, institución que por medio de un comunicado informó que estableció contacto con Sergio y que el trámite de la visa humanitaria que solicitó de manera urgente ya se viene adelantando.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares”.

“De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán.

Seguiremos acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad.

Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres”, se lee en el documento emitido por la Cancillería.

Sergio Vega hizo un llamado por redes sociales para que su mensaje sea escuchado por el gobierno colombiano y estadounidense - Foto: Instagram @sergiovega228711

La historia de Sergio y su esposa Paula en Estados Unidos

Sergio Vega migró al país del norte hace unos años para buscar un mejor futuro, pero la vida lo sorprendió a él y su esposa Paula, ya que fue diagnosticada con cáncer en el estómago y en el cerebro.

La pareja llegó en mayo de 2022 desde Neiva a Estados Unidos junto a sus otros dos hijos. Pero, al llegar, se enteraron de que Paula estaba embarazada. En los exámenes médicos de rutina, encontraron que Paula padecía la dura enfermedad.

Para que su hijo sobreviviera, tuvieron que hacerle cesárea y nació como un bebé prematuro. Acto seguido tuvo que ser operada para extraer el tumor, pero el cáncer está en una etapa muy avanzada y poco se pudo hacer por su salud. Por medio de un video que publicó en su perfil oficial de Instagram y que cuenta con más de un millón de reproducciones, dio a conocer una dura noticia.

“Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos, me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, dijo entre lágrimas Vega.

Ante esta emergencia, el colombiano acudió a la ayuda de sus más de 100 mil seguidores para traer a estos cuatro familiares, quienes al parecer no cuentan con una visa para viajar de manera inmediata a Estados Unidos. Por eso pidió que se les otorgue una visa humanitaria y así ellos puedan estar al lado de Paula en sus últimos días de vida.

El colombiano Sergio Vega pide una visa humanitaria para sus suegros y sus padres estén al lado de él y su esposa - Foto: Instagram @sergiovega228711

“Pido que me ayuden, necesitamos a mis suegros y a mis papás acá [...] Me duele ver cómo cada día su cuerpo se consume, la verdad es desgarrador [...] Le he escrito al presidente, le he escrito a todo el mundo en Instagram para que me ayuden con esa visa humanitaria, para que ellos estén acá, para poderlos traer y que mi esposa pueda tener sus últimos días junto a su familia en armonía”, se le escucha decir con la voz entrecortada a Sergio.

El video en Instagram, que tiene una duración de más de 16 minutos, muestra a un esposo desgarrado por la noticia que recibió en la junta de médicos del hospital que trata a su pareja y donde el pedido de la visa humanitaria es lo único que solicita para que Paula pueda disfrutar al lado de sus seres queridos el tiempo que le queda.

Ahora toca esperar la respuesta de la Embajada de Estados Unidos y ver si la visa humanitaria llega en el menor tiempo posible.