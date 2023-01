Escondió sus ahorros en un bulto de papa y ahora su vida corre peligro, esta es la historia

Una mujer en Perú vive todo un drama después de que tomara la decisión de poner una suma alta de dinero en ahorros dentro de un bulto de papa para evitar que este fuera robado, pero por error el mismo bulto fue vendido con el dinero adentro.

Lucila Ruiz Burga vive una situación angustiante que tiene con el corazón en la mano a los peruanos, ya que los 13.600 soles (más de 17 millones de pesos al cambio actual) que había ocultado en el bulto serían destinados a costear su tratamiento contra un agresivo cáncer de útero que padece.

La ola de inseguridad que vive Perú hizo que la mujer guardara su dinero en uno de los bultos de papa que iban cargados en el camión donde viajaba junto a su hermano en pasado 4 de enero. El viaje por tierra se realizó desde Chota, en la región de Cajamarca hacia la Bagua, en Amazonas.

Además del cáncer, Lucila tiene una discapacidad física y visual. La afectada mujer le pidió a sus compatriotas que compraron el bulto en donde se encontraba oculto el dinero que lo devuelvan para que ella pueda realizarse el tratamiento que requiere su condición.

Foto: Guillermo Torres. - Foto: Guillermo Torres

Según la mujer, el dinero pudo ser recolectado gracias a un terreno que tuvo que poner en venta para lograr conseguir los recursos.

“Por favor, les suplico que me devuelvan el dinero”, señaló la mujer en declaraciones emitidas por Ojo.

También se dio a conocer que la mujer está dispuesta a entregar una recompensa a las personas que se hayan encontrado el dinero en el bulto de papa.

(Imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Les daré una recompensa a quien me lo devuelva, por favor, se lo suplico”, expresó con angustia Lucila Ruiz.

Se espera que en las próximas horas se tengan noticias sobre el dinero y así la mujer pueda tratar el delicado cáncer que complica su salud con el paso del tiempo.

Cajero de Walmart, de 82 años, logró jubilarse gracias a recaudación de fondos publicada en Tik Tok

Luego de que se hiciera viral un video de Tik Tok en el que se observaba a un anciano trabajando como cajero en un Walmart, en Estados Unidos, el adulto mayor de 82 años pudo retirarse laboralmente gracias a la recaudación de fondos que la grabación permitió lograr.

“Butch, de 82 años, sigue trabajando. ¿Alguien ha visto los videos en los que un tipo recaudó 180 g para ayudar a jubilarse a un empleado de Walmart de 82 años? Deberíamos hacer eso por Butch. Quien donaría?”, se lee en la descripción del video de Tik Tok de Bug_boys (Rory McCarty), quien lideró la iniciativa para ayudar al adulto mayor.

A través de la plataforma ‘Go fund me’ Rory McCarty contó la historia de Butch y muchas personas se unieron a la buena causa para ayudar a que el anciano se jubilara, luego de haber trabajado muchos años en la marina, y pudiera dejar de trabajar.

Butch recibió más de 108.000 dólares. - Foto: Captura de pantalla tomada de Go fund me

“Estaba comprando en Walmart el otro día y me atendió un anciano de 82 años llamado Butch. Como propietario de un negocio y sabiendo lo difícil que ha sido tratar de encontrar una buena ayuda para mi negocio, me quedé asombrado al ver a este pequeño hombre mayor todavía moliendo. Trabajo en turnos de 8 a 9 horas. Recientemente, vi un gofundme para una señora de 82 años que trabajaba en Walmart en Tik Tok, y vi que recaudaron dinero para que ella se jubilara definitivamente. Quería ayudar a este veterano de la Marina a vivir el resto de sus años viajando para ver a sus hijos en Florida. Haz que se levante durante 8 horas a la vez. Y hacer las cosas que le encantaría hacer y que tal vez no pueda hacer por razones financieras. Cada centavo irá a Butch. Janette, la hija de Butch, ha confirmado que puedo retirar los fondos en nombre de su padre y enviarlos fuera de GoFundMe. Una vez que eso suceda, le entregaré personalmente a Warren Marion (Butch) un cheque de caja por el monto total otorgado después de restar la tarifa de Gofundme”, se lee en la descripción que publicó Rory McCarty en la página de Go fund me.

El miércoles 4 de enero, Butch terminó su último turno en Walmart y recibió un cheque de 108.682 dólares producto de la recaudación de fondos.

Fox 5 Washington DC acompañó la entrega del cheque al anciano y publicó un video en el que se observa el momento emotivo.