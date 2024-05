Jennifer Lopez estalla cuando le preguntan si es cierto su posible divorcio con Ben Affleck: “Eres mejor que esto”

En los últimos días ha cogido fuerza el rumor de una posible crisis matrimonial entre JLo y Ben Affleck, quienes estuvieron casados en el pasado y, tras una larga separación, se reencontraron en el camino y contrajeron nupcias de nuevo.

Fuentes cercanas a la pareja comentaron a la revista People que las marcadas diferencias en los estilos de vida de los dos actores han sido punto de quiebre dentro de la relación. “Simplemente, tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención de los medios. Ben odia toda atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, indicó una fuente a la popular publicación.

De visita en Ciudad de México, donde presenta su más reciente película, Atlas, JLo fue consultada por periodistas sobre lo que está pasando en su matrimonio de menos de dos años con el actor. “¿Tu divorcio con Ben Affleck es real?”, le preguntó uno de los comunicadores. Y, dejando de lado la sonrisa amable que había esbozado durante toda la rueda de prensa por un semblante más serio, Jennifer respondió: “You know better than that” (“¿Sabes? Eres mejor que esto”).

Simu Liu, compañero de set en la película, salió en defensa de JLo e increpó al periodista: “No vengas aquí con eso, por favor”.

Momoa y su suegro, Arjona

Los actores Jason Momoa (famoso por su personaje de Aquaman) y Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. | Foto: NurPhoto via AFP / getty images

Uno de los romances más sonados esta semana en el mundo de la farándula es el que protagonizan los actores Jason Momoa (famoso por su personaje de Aquaman) y Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

En enero de 2022, Momoa y su ex, Lisa Bonet, dieron a conocer al mundo que el matrimonio había llegado a su final. Los papeles de divorcio los habían firmado dos años antes y en absoluto secreto.

Pero el actor estadounidense de 44 años se dio otra oportunidad en el amor. Y, a través de su perfil de Instagram, publicó fotografías de un viaje a Japón que compartió junto con varios amigos y su nueva pareja, a quien llamó “mi amor”.

En las fotografías en las que está al lado de Adria Arjona, se les ve abrazándose y sonriendo. Varios de los fieles seguidores de ambos famosos les dejaron mensajes de felicitaciones. Los dos se conocieron en la grabación de la película Sweet Girl, una producción de Netflix.

¿La segunda vez?

Francisca Estévez, la joven que protagonizó la serie La primera vez. | Foto: getty images

Francisca Estévez, la joven actriz que eclipsó con su talento y belleza a los colombianos con el protagónico en la serie La primera vez, está feliz por estos días, pues falta poco para el estreno de la segunda temporada de esta producción colombiana, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma Netflix en 2023.

Los seguidores de la serie están a la espera de lo que sucederá con su personaje, la brillante Eva Samper, en esta parte de la historia. Por ahora, Francesca, que se formó como actriz en la Beverly Hills Playhouse, en North Hollywood, y en Stella Adler Academy of Acting, dejó un inquietante abrebocas en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Let’s take it back”.

Junto al mensaje, la actriz, que debutó a los tres años en la telenovela Las noches de Luciana, aparece vestida a la usanza de los años ochenta, con un teléfono de disco, como los que se usaban en esa época.

“Quedé en shock”

La actriz Scarlett Johansson. | Foto: Getty Images

El parecido de la nueva voz del chatbot ChatGPT con la de la actriz Scarlett Johansson puso en problemas a la compañía OpenAI. Usuarios de la plataforma de inteligencia artificial detectaron que la opción de voz Sky del chatbot, que lee las respuestas en voz alta a los usuarios, sonaba muy parecida a la de la actriz estadounidense, quien justamente años atrás interpretó una voz de inteligencia artificial en la película de ciencia ficción Her, con el popular Joaquin Phoenix.

El asunto molestó a Johansson, quien difundió un comunicado de prensa en el que relató que un equipo legal la asesoró y que envió cartas al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a la compañía para que clarificaran cómo habían creado la voz de Sky.

Dijo que, como consecuencia de esa acción legal, Open AI “aceptó de mala gana retirar la voz de Sky”.

“Cuando escuché la demostración publicada, me quedé en shock, me enojó y no podía creer que ChatGPT buscara una voz que sonara tan inquietantemente similar a la mía”, aseguró la actriz, que puso en duda la versión de la empresa de que fue pura coincidencia.

La suerte de Dua Lipa

La cantante Dua Lipa. | Foto: Getty Images

Dua Lipa, la exitosa cantante británica de raíces albanesas, hizo una curiosa revelación esta semana que sorprendió a sus millones de fanáticos. La intérprete de éxitos como Dance The Night (que formó parte de la taquillera película Barbie) confesó que mensualmente y de forma estricta se reúne con su astróloga de cabecera, llamada Rosie, en busca de guía para así tomar mejores decisiones en su vida y su carrera musical.

La cantante de 28 años mencionó lo fascinante que resulta para ella que le lean el horóscopo y la posición de los astros a fin de que le pronostiquen cómo será el futuro y ofrecerle orientación. Además, confiesa, la astrología le ofrece herramientas para encontrar equilibrio y serenidad.

La revelación la hizo en el pódcast Dish, en el que dio detalles sobre su preferencia: “No tengo terapeuta, pero sí una astróloga. Cada vez que tengo un dilema hablo con mi Rosie. Le pregunto: ‘¿Cómo será este mes?’. Y ella me responde: ‘Estos días serán una locura’”, dijo la cantante.

Camilo, en Bogotá

Camilo, artista colombiano. | Foto: Sony Music

Bien dicen que el buen hijo vuelve a casa. Y es el caso del cantante paisa Camilo Echeverry, quien se reencontrará con la que llama la Tribu el próximo 6 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Al país llegará con Nuestro Lugar Feliz Tour, en el que cantará sus grandes éxitos de siempre y también los nuevos temas de su álbum de estudio Cuatro, que se estrenó el pasado miércoles.

Con Cuatro, el ganador de seis Latin Grammy rinde un homenaje a los sonidos tropicales que marcaron su infancia y juventud.