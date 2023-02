Hijo de ‘La Gorda Fabiola’ compró un celular de segunda y terminó en tremendo lío

El joven compartió su experiencia para que no le pase a otras personas.

Nelson Polanía, el hijo de Polilla y la Gorda Fabiola, decidió compartir con sus seguidores y allegados lo que le ocurrió por comprar un teléfono usado. El joven contactó a una persona -no quiso revelar su nombre-, y se puso de acuerdo con ella para comprarle un celular marca Apple.

Nelson D. Polanía, hijo de la Gorda Fabiola, contó su experiencia al comprar celular usado. - Foto: Cuenta de Instagram @nelsondpolania

Una vez hecho el negocio, se devolvió a su casa y aunque todo parecía estar en orden, la compra resultó mal, pues unos días después el móvil fue bloqueado y quedó sin servicio. “Yo, sinceramente, pensé que era un error del sistema, que no había entrado el pago de mi plan o que, quizá, debía hacer una actualización en la SimCard”, dijo Nelson.

Cuando llamó a su operador para preguntar sobre lo que le estaba pasando a su equipo, allí le dijeron que estaba reportado por no pago, lo que quería decir que la persona que lo había sacado a crédito dejó de cumplir con las cuotas pactadas.

“La verdad fue una situación incómoda, en el sentido en que tocó hacer numerosos trámites para poder solucionar esto. Además, yo estaba un poco apurado porque tenía que irme de viaje y uno no se espera eso del celular, entonces me tocó optar por uno de emergencia”, sostuvo.

Con esta lección aprendida, Nelson Polanía decidió ir a la tienda de una amiga suya para adquirir un nuevo celular que tuviera todas las garantías, para no volver a pasar por un problema como el que tuvo.

Respecto a la persona a quien le compró el celular, el joven dijo: “Me es importante decirles que llegué a una solución con la persona a la cual le compré el celular y que estamos a paces. No obstante, decidí compartirles la experiencia para que estén más precavidos al momento de ir a comprar equipos”.

La Gorda Fabiola abrió su corazón y contó detalles de su relación con Polilla: “Comenzó a escondidas”

Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola, desde hace varios años ha estado inmersa en el mundo del humor, y esto la llevó a formar parte del programa Sábados Felices, donde conoció a quien es hoy su esposo, el también humorista Nelson Polanía, mejor conocido como Polilla.

En una entrevista con la emisora colombiana Tropicana, la Gorda Fabiola recordó su romance con Polilla y la historia de amor que los ha mantenido unidos por 25 años. Según contó la humorista, Polanía en ese momento se encontraba como candidato para ganarse la final de la edición de esa época de Sábados Felices. En una pausa, el humorista le preguntó a Fabiola si podía contar algunos chistes sobre ella, a lo que respondió que sí.

“Él estaba contando chistes. Iba a la final, entonces se me acercó y me dijo: ‘Doña Fabiola, ¿será que le molesta que yo haga chistes sobre usted?’, y le dije que no, y ganó”, dijo la Gorda Fabiola.

La Gorda Fabiola contó cómo su pareja la enamoró. - Foto: Caracol Televisión / Cuenta de Instagram @gorditafabiola

Desde ese momento, ambos se convirtieron en muy buenos amigos. Solían salir a desayunar, a almorzar y a caminar mientras repasaban los guiones. Pero en el transcurso de varias semanas, Polanía tomó la iniciativa de demostrarle que le gustaba más que como una simple amiga.

“Nos hicimos los mejores amigos y compañeros del mundo. Estudiábamos los libretos y almorzábamos juntos. Una noche me pidió llevarlo a un lugar, y cuando se bajó del carro me dio un beso en la boca”, recordó.

Luego de esto, la Gorda Fabiola descubrió que también le gustaba y que era un sentimiento mutuo. “Después de ese beso, me di cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, señaló la humorista.

Pasaron los días y el amor se sentía cada vez más. Ambos tuvieron la oportunidad de entablar una conversación sobre lo que sucedió, juntos se desahogaron y expresaron lo que sentían el uno por el otro. Justo ahí descubrieron que ahora su relación no era solo profesional, también amorosa.

Sin embargo, el inicio de este vínculo no fue nada fácil para la Gorda Fabiola, pues ella era una mujer separada de su primer matrimonio y ambos trabajaban en el mismo programa, por lo que evitaba que el romance se hiciera público.

“Me daba temor lo que pudieran decirnos en el canal, pues él era muchísimo menor que yo y yo ya me había separado”, dijo la comediante.

A pesar de que la relación permaneció oculta por varios días, el romance salió a la luz porque había quedado embarazada. Actualmente, la pareja lleva 25 años junta y con el fruto de ese amor nació Nelson David.