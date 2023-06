‘La Gorda Fabiola’ muestra el antes y el después de su última cirugía estética

‘La gorda Fabiola’ es una de las humoristas más conocidas de todo Colombia gracias a que lleva varias décadas en la televisión colombiana haciendo reír a los televidentes, con los chistes que interpreta en el programa de humor Sábados Felices. Sin embargo, ahora la plataforma que más usa la samaria son las redes sociales y junto con su esposo Nelson Polanía ‘Polilla’ y su hijo Nelson, realizan videos que le sacan risas y enamoran a los cibernautas.

Pero Fabiola no solo muestra asuntos cómicos en sus redes sociales, también deja ver algunos detalles de su vida privada y uno de los últimos que plasmó en videos e imágenes fue la intervención quirúrgica a la que se sometió, un lifting o estiramiento facial y una reconstrucción de cuello, que le han dado una imagen fresca a la samaria, quien ha declarado que siente este nuevo retoque como un “renacer”.

La Gorda Fabiola explotó contra los que venden productos con su imagen. - Foto: Cuenta de Instagram @gorditafabiola

Hace un par de días Fabiola ya se había pronunciado en redes sobre su recuperación y atinó a decir que luego del buen trabajo de los médicos en su rostro y su cuello, ahora era el momento para que ella hiciera su aporte, cumpliendo con todos los cuidados pertinentes y usando los accesorios requeridos para mantener en normal los cambios que ya se hacen notorios en su imagen.

“El post operatorio es bien importante y exige moderada actividad física para evitar los trombos, y lógicamente las fajas de presión para que la piel vuelva adherirse y a moldearse (...) El post operatorio es tan importante como la cirugía misma. Afortunadamente, vamos de la mano de un equipo interdisciplinario único. Nuestros doctores y el cirujano plástico”, afirmó la humorista en una de sus publicaciones usando una banda especial alrededor de su rostro.

La humorista Fabiola Posada se sometió a un procedimiento estético. - Foto: Capturas cuenta de Instagram oficial de Fabiola Posada @gorditafabiola

Pero ahora la samaria no solo mostró los avances de su cirugía, también decidió compartir un comparativo que realizó el cirujano que la operó, donde se ven a simple vista los cambios drásticos que tuvo el rostro de Fabiola luego de la intervención, en los que también se ve la felicidad de las famosas al verse más rejuvenecida.

Estas imágenes fueron reposteadas en las historias de Instagram de la famosa y luego se replicaron en otras cuentas de la plataforma, donde los cibernautas pudieron dar su opinión al respecto. “La importancia de escoger un buen profesional para realizarse procedimientos estéticos que sean en quirófano, quedó preciosa 👏 que disfrute mucho su nuevo ‘Yo’”, “Para que vean que en Colombia sí hay excelentes cirujanos 👏”, “Definitivamente quedo hermosa y lo único que se necesita es dinero para operarnos hasta el cerebro, que dicha jajajaja”, “las que pueden, pueden y las que no, observamos en silencio 👏”, son algunos de los mensajes que se leen en el post de Rastreando Famosos.

‘La gorda Fabiola’ también hace uso del bótox

Una de las principales complicaciones que enfrenta la samaria es la diabetes, por esta y otras razones su estilo de vida tuvo que cambiar y su aspecto físico da prueba de ello. En resumen, Fabiola bajó más de 50 kilos, gracias a la ayuda de médicos y la disposición de mejorar su salud.

Fabiola Emilia Posada, más conocida en Colombia como ‘La Gorda’ Fabiola’. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: degorditafabiola

Sin embargo, ese no es el único cambio al que se sometió la famosa colombiana. Al igual que otras de sus colegas, la figura pública no le tiene miedo a los retoques estéticos. Por medio de una reciente entrevista para el programa de entretenimiento La Red (Canal Caracol), Fabiola Posada habló sobre los retoques y el porqué se los realiza.

“Yo soy una mujer de casi 60 años y, bueno, la juventud la llevo en el alma, pero por fuera me ayudo y lo que veo en el espejo me encanta”, fueron las primeras declaraciones de la reconocida humorista. Enseguida, la comunicadora explicó que los procedimientos de belleza no se los hace “porque tenga un marido más joven”. Así las cosas, la decisión de lo que la samaria hace con su cuerpo es porque se considera “coqueta”. Entonces, “me declaro fan número uno del bótox, hasta que pueda”, aseguró Posada.

En cuanto a su edad, pese a los comentarios de aquellas personas que la critican por posibles efectos secundarios que tienen estos procedimientos, como la caída de pómulos, la humorista no tuvo pelos en la lengua y relató que solo el tiempo tiene la respuesta.