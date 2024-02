Cristina Hurtado tuvo ‘descache’ en segundo capítulo de ‘La casa de los famosos’; hizo petición que el público escuchó

Cristina Hurtado fue captada en ‘error’ durante transmisión de ‘La casa de los famosos’

Aunque en televisión no se captó, los usuarios de la plataforma digital lograron observar cómo el micrófono quedó abierto y la exprotagonista mencionaba que se estaba escuchando a ella misma y no deseaba que pasara en la transmisión.

“Te escucho, pero me escucho a mí misma… Sí… ¿Hola? Sí, me escucho. Dale, lo manejamos pero por favor al aire no, que no me escuche. Dale”, afirmó.