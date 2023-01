Las veces que Shakira se ha ‘desquitado’ con la familia de Piqué; se convirtió en su ‘peor pesadilla’

Luego del polémico divorcio entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, la barranquillera se ha visto envuelta en varios desplantes y humillaciones por parte de sus exsuegros Monserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes al parecer, según se ha conocido, no estarían de acuerdo con su relación, debido a la diferencia de 10 años que le lleva la artista.

Adicionalmente, no se ha dejado de hablar de la relación que la cantante tiene con los padres de Piqué desde el lanzamiento del tema musical, ya que la barranquillera, aparentemente, les habría declarado la guerra después de descubrir la ‘complicidad’ de Montserrat y Joan Piqué en el romance que sostiene el exjugador con Clara Chía Martí.

Montserrat Bernabéu nunca vio con buenos ojos que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor, del mundo de la farándula y que además no era catalana. Según la prensa, ella le ocultó a Shakira que Piqué tenía una relación con Clara Chía. - Foto: getty images

Ahora, la familia Piqué ha tenido que ‘soportar’ la venganza de su exnuera, al punto de convertirse en su peor pesadilla.

Indirectas en la nueva canción de Shakira contra Piqué

La más reciente producción musical de Shakira sigue sonando en todo el mundo y ya superó los 200 millones de reproducciones tan solo en YouTube. Todo un récord.

Es que la BZRP Music Sessions # 53 la rompió no solamente en las plataformas de streaming, sino también en las redes sociales, dada la cantidad de menciones que sigue recibiendo hasta ahora y la avalancha de memes, columnas de opinión y artículos de todo tipo que sigue suscitando.

Sin embargo, no todos están felices con la nueva canción de la colombiana junto al productor y DJ argentino Bizarrap. Entre ellos se encuentran los familiares de Gerard Piqué, la expareja de la barranquillera y blanco de gran parte, junto a su novia Clara Chía Martí, de la fuerte letra que tiene la más reciente canción.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”. “Una loba como yo no está para novatos”; “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”, son algunas de las incendiarias frases que contiene la nueva canción.

Acoso de los seguidores de Shakira a la familia Piqué

Los padres del exesposo de Shakira, Gerard Piqué, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, siempre han presumido de su discreción y de mantenerse al margen de la mediática vida de su hijo. Sin embargo, tras la frase que Shakira dedica a su exsuegra en su nueva canción (me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda) están en el punto de mira y la (mala) relación que mantienen con la cantante se ha convertido ‘casi’ en un asunto de Estado.

Joan Piqué, papá de Gerard Piqué. - Foto: Europa Press

Mientras tanto, los padres de Piqué guardan un tenso silencio, aguantando estoicamente su involuntario protagonismo de los últimos días y los ‘cánticos’ que les dedican los incondicionales fanáticos de Shakira, que en esta ocasión han recibido a Joan al ritmo de “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, al reconocerlo a su llegada a la Kings League.

Varios jóvenes increparon al papá del exfutbolista, quien iba en un carro de alta gama, en lugar de un Twingo –automóvil con el que la colombiana compara a Clara Chía en su canción–, y que llevaba un Rólex en su muñeca –reloj con el que se identifica Shakira, mientras para ella la novia de Piqué es un Casio– a la par que le cantaban parte de la Music Session 53 de la madre de sus nietos.

Tras varias horas disfrutando de los partidos de la Kings League, Joan abandonaba el recinto, mientras unos seguidores de la cantante le despedían al nombre de “Shakira, Shakira, Shakira”. Unos gritos a los que el padre de Gerard hizo oídos sordos, acelerando su carro sin hacer ninguna declaración.

La construcción de un muro entre su casa y la de sus exsuegros

De acuerdo con imágenes captadas por la agencia Europa Press, en la mansión de la cantante en Barcelona, Shakira habría ordenado a levantar un muro entre la casa de sus exsuegros y la suya, donde actualmente vive con sus hijos y que antes compartía con el exfutbolista.

“Shakira habría decidido levantar un muro (literalmente) para poner más distancia con sus exsuegros”, dice la agencia.

“Lejos de seguir disimulando que su relación con sus exsuegros es cordial, la colombiana ha dejado en evidencia la mala relación que tiene con ellos”, añade la nota.

Una mezcladora de cemento llegó a la casa de Shakira en Barcelona. - Foto: Europa Press

La bruja que puso Shakira en su balcón contra su exsuegra

El programa de RAC1, El món, presentando por Jordi Basté –quien, al parecer, también es amigo del exfutbolista español–, reveló que, desde hace tres meses, Shakira colocó una estatua de una bruja, del tamaño de una persona, en dirección a la casa de los padres del exfutbolista, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

“Shakira, desde hace tres meses, tiene colgada en su casa, en una de las terrazas y dirigida a la cocina de la casa de sus exsuegros, una bruja de tamaño real”, señaló el comunicador.

La bruja está colocada en una posición estratégica, mirando a la casa donde viven Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. - Foto: Tomada de Twitter @amaerx

Esta revelación coincide con la letra de su nuevo éxito musical, justo el fragmento que dice: “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. Pues resulta que la finca en España donde vive Shakira y sus hijos Milan y Sasha, donde antes de su ruptura formaba una familia con Piqué, se encuentra justo al lado de la casa de sus exsuegros.

“Abren la ventana y se encuentran a la bruja. Además, da miedo”, agregó Jordi Basté. “Conozco a la doctora Bernabéu, es una médico con una humanidad por encima de la media”, añadió el periodista, lamentando que los padres de Piqué se vieran afectados por la polémica separación.