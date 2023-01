El mal momento que vive mamá de Piqué por drástica decisión de Shakira: “Está destrozada”

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó las 200 millones de reproducciones en YouTube, ha puesto en el ojo del huracán no solo a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, sino también a la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabeu.

Tras estrenar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana regresó más incendiaria que nunca a la música y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por el empresario español. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a su exsuegra.

La canción de Shakira y Bizarrap rompió récord de reproducciones en varias plataformas digitales - Foto: Sony Music

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, dice una de las estrofas de la canción.

No se ha dejado de hablar de la relación que la cantante tiene con los padres de Piqué eesde el lanzamiento del tema musical, ya que la barranquillera, aparentemente, les habría declarado la guerra después de descubrir la ‘complicidad’ de Montserrat y Joan Piqué en el romance que sostiene el exjugador con Chía.

La revista Lecturas, de igual manera, reveló esta semana que Shakira les habría dicho a sus dos hijos, Milán y Sasha, que no llamen ‘avi’ y ‘ona’ (abuelos en catalán) a los padres de Piqué porque escucharlo la pone bastante triste.

La madre de Piqué estaría destrozada después de que Shakira haya pedido a sus hijos que no la llamen abuela - Foto: Europa Press

De acuerdo con ese medio, la madre del español estaría completamente destrozada y le pidió que deje de provocar a la colombiana mostrando Casios y Twingos porque está convencida hay que parar esto de alguna manera. Asimismo, indicó que Montserrat intentó hasta el último momento que Gerard se reconciliara con la artista.

“Montserrat Bernabeu, la madre del exfutbolista Gerard Piqué, está viviendo uno de sus peores momentos desde que Shakira y su hijo anunciaran su separación. Está destrozada”, indicó la revista ibérica.

Cabe recordar que la barranquillera mandó colocar una bruja de tamaño real en su balcón mirando a la casa de sus exsuegros, y ha puesto a todo volumen en repetidas oportunidades la colaboración con Bizarrap para ‘fastidiarlos’.

Shakira acompañaba a Piqué junto a sus exsuegros a los partidos del Barcelona F. C. - Foto: getty images

Shakira mencionó a su exsuegra en la canción con Bizarrap - Foto: Getty/Twitter

Feminista ‘explota’ contra Shakira

La barranquillera, de igual manera, ha recibido millones de elogios por parte de sus seguidores y de varias personalidades de la farándula internacional. No obstante, también ha sido objeto de algunas críticas.

Una de las últimas en pronunciarse con respecto al nuevo trabajo musical de Shakira fue Noor Ammar Lamarty, quien actualmente es una reconocida abogada jurídica y líder feminista.

La feminista criticó fuertemente a Shakira por su nueva canción contra Piqué - Foto: Instagram: Noor Ammar Lamarty

“Shakira se cosifica, y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex, bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas, no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, indicó inicialmente.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la penalista compartió un extenso hilo donde explicó por qué le parece que la nueva canción de la colombiana es clasista y no empodera a la mujer. Además, defendió a la actual pareja sentimental de Piqué.

“‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. No, Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor. A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas nos hayamos dedicado a decir barbaridades de la otra por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad”, precisó.

Noor Ammar Lamarty publicó un hilo criticando la canción de Shakira - Foto: AFP/Instagram: Noor Ammar Lamarty

La feminista aseguró que Shakira se equiva en cosificar a Clara Chía - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Luego, puntualizó: “Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su expareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”.

Noor Ammar Lamarty, creadora de una organización por los derechos de la mujer, también recalcó en esa red social que la cantante barranquillera terminó reduciendo su despecho a un acto banal y egocéntrico.