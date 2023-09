Shakira se habría ‘sacado espinita’ y le tiró vainazo a madre de Piqué por polémico video en el que la callaba

Shakira y Fuerza Regida conquistaron a su público internacional con el estreno oficial de El Jefe , una producción que estuvo acompañada de sonidos del regional mexicano y de un videoclip muy particular. Este tema causó furor en las plataformas digitales, teniendo en cuenta los indirectazos que cargaba en su letra.

| Foto: Fotograma Min 0:17 Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) YouTube

Shakira | Foto: Fotograma Min 0:17 Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) YouTube

A pesar de que estos ritmos no son frecuentes en la carrera profesional de la barranquillera, lograron llamar la atención de los curiosos, quienes acudieron a YouTube para analizar el video y la composición. Muchos se percataron de mensajes ocultos en este estreno musical, los cuales serían pullas en contra de Gerard Piqué y su familia.

Aunque Shakira no mencionó nombres ni detalles que los involucraran, más de un fanático se puso a la tarea de describir las referencias que utilizó la estrella pop para lanzar dardos fuertes a quienes fueron su familia política . Varias publicaciones en Instagram, TikTok y Twitter (X) afirmaron que la celebridad planeó cada indirecta con mucho cuidado, plasmándolas de manera sutil e ingeniosa.

De hecho, según se observó en el clip, Shakira aprovechó las líneas de este tema para referirse, supuestamente, al padre de Piqué, Joan Piqué, con quien la relación terminó bastante mal. La colombiana jugó con las palabras y terminó interpretando una estrofa que no fue bien vista por la prensa española.

“Qué ironía, qué locura, esto sí, es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escuchó en el proyecto final, desatando, aparentemente, el enfado del exfutbolista por ‘meterse’ con su progenitor.