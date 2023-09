Padre de Piqué, blanco de memes en redes por ‘El Jefe’, nueva canción de Shakira: “Pensó que se había salvado”

La colombiana no escatimó en detalles y utilizó esta producción para arremeter, de nuevo, contra la familia Piqué-Bernabeu, la cual le hizo mucho daño en el pasado tras la ruptura amorosa con Gerard Piqué. La cantante no dudó en vincular sus líneas con hechos que atravesó, precisamente años atrás antes de enterarse de la traición del español.

Esta letra fue contundente y clara, plasmando detalles sorpresivos de su vida personal que pocos sabían. Shakira supo jugar con los sonidos y mezclas, dejando sin palabras a quienes no se imaginaban que este tema estaría dedicado a desvelar otra parte de su realidad en España.

Una de las partes de la canción que más se robó las miradas en las plataformas digitales fue donde mencionó a Lilly Melgar , quien habría sido la mujer que le ayudó con sus hijos por muchos años y que fue despedida por Piqué, sin razón alguna, aparentemente. En la letra se escuchó que no se le pagó la indemnización y su final en la familia fue desafortunado hasta que la barranquillera se enteró de los movimientos de su expareja.

Shakira se fue contra Joan Piqué, su exsuegro

A pesar de que esto no se confirmó de forma oficial, medios internacionales aseguraron que el catalán le hizo varias jugadas a la cantante, afectando su vida económica y su estabilidad emocional. El español fue blanco de comentarios por respaldar a su hijo, ocultando también el romance que sostenía con Clara Chía en aquel entonces.

Shakira no lo pensó dos veces y lanzó fuertes palabras en este proyecto, llevando a más de uno a considerar que le estaba “deseando el mal” a Joan Piqué.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escuchó en aquella parte de la canción.