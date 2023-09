Medio español asegura que Clara Chía es incomparable con Shakira; le sacaron a relucir tema familiar: “Es otro nivel”

Shakira se ubicó como centro de distintas noticias en los medios internacionales, debido a los momentos especiales y únicos que experimentó en su faceta profesional. La celebridad volvió a brillar en la industria musical, cautivando a millones de personas en el mundo con sus letras, sonidos y propuestas artísticas.

La barranquillera fue protagonista de un reconocimiento muy importante, el cual lo recibieron estrellas como Beyonce, Pink, Nicki Minaj, Rihanna, Jennifer López y Michael Jackson. Este premio fue entregado durante los VMAs 2023, donde se derrochó un show único e inimaginable, cargado de éxitos y memorias de la trayectoria de la colombiana.

Shakira fue ganadora de un reconocimiento importante en la industria musical (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Shakira se lució con su voz, su talento, su belleza y su preparación, entregando un performance que miles de sus fanáticos tendrán en la mente por varios meses. La cantante la sacó del estadio con la recopilación de temas que presentó, brillando con fragmentos de la BZRP Music Session #53, Loba, Hips don’t lie y Whenever Wherever.

No obstante, más allá de lo que se pudo apreciar en este escenario musical, Shakira siguió como blanco de comentarios y noticias en la prensa internacional, debido a todo lo que se destapó de la relación entre Gerard Piqué, su expareja, y Clara Chía. La celebridad no escapó y terminó siendo nombrada en distintos programas de entretenimiento de España.

Aseguran que Clara Chía no se puede comparar con Shakira

Según se pudo apreciar en Y ahora Sonsoles, varios colaboradores estaban hablando sobre las recientes vacaciones que tomaron Piqué, Clara Chía y su familia en Croacia, donde fueron fotografiados mientras disfrutaban del clima tropical. Los catalanes se dejaron ver bastante unidos, compaginando a la perfección y demostrando que no había rencillas entre ellos.

La pareja fue captada en un evento español. | Foto: Twitter @ClaGerFans

El programa español apuntó que este vínculo se había dado lejos de la realidad que sostenían con Shakira en el pasado, pues ella era una estrella mundial y todo era más complicado de llevar. Una de las presentadoras comentó que era imposible comparar a la joven de 24 años con la artista, ya que eran de mundos distintos y contrarios.

“¿Cómo podemos comparar a Clara Chía con Shakira?”, dijo la española, a lo que un colega indagó: “¿A qué nivel?”.

La europea señaló que Clara Chía no era una estrella mundial y sus condiciones no llegaban a las de la colombiana, quien andaba con guardaespaldas y un equipo de trabajo a todos lados. En este instante aseguró que no se podía comparar de ninguna manera la situación y los contextos, pues las dos eran muy diferentes.

“A nivel todo, es decir, es mucho más joven, es una chica que no es una estrella mundial como Shakira, que está acostumbrada a otra rutina. ¿Tú te imaginas este viaje a Grecia con Shakira? Tiene que llevar los guardaespaldas, tiene que llevar todo...cuidado que estamos hablando de una diva con una mini diva, vamos es incomparable, no me imagino”, dijo la colaboradora ante las cámaras.

Clara Chía y Piqué protagonistas de noticias relacionadas con Shakira. | Foto: Europa Press

Para finalizar, la integrante de Y ahora Sonsoles enfatizó en que esta dinámica familiar ya no se podía comparar con el pasado, pues los viajes serían muy distintos y se manejaría bajo las condiciones de la cantante. Por el contrario, todo con Clara Chía fluye de manera más natural y apegada a la realidad de Piqué, quien es seguido por paparazzis y reporteros.

“Creo que ni se lo habría planteado jamás, ella diría que vayan en jet privado o en helicóptero...si cualquier viaje que hacían lo hacían en el jet privado, entonces es otro nivel, compararlo no se puede”, comentó.