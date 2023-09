Shakira nombró a Lili Melgar en su nueva canción “El Jefe” ¿quién es ella?

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Pero esto no fue lo que hizo explotar a Shakira, y aunque no se conocía nada al respecto, en su letra dejó saber que Gerard no le pagó la debida indemnización a la mujer, por lo que la misma cantante quiso que saliera en su video.

“Que el hijo de pu$% de@3gerardpique no le pagó la indemnización a Lili Melgar la ex-niñera de los niños? No nos deja de sorprender los alcances de la rata. A RAT IS A RAT! #ElJefe PAGALE #Shakira #Pique”; “El dejgraciao de Piqué no le pagó la indemnización a Lili Melgar, la niñera de los niños, porque ella fue la que le abrió los ojos a Shakira de que el metía a la moza cuando ella estaba de viaje. Hombre no es gente! #ElJefe”; “Se acuerdan de aquel rumore de que Piqué se negaba a pagar (su parte) de la liquidación a la niñera? Aquí Shakira dando las respuestas”, fueron algunos comentarios de los internautas.