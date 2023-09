A caballo y como toda una “jefa”, así se ve Shakira en el video de ‘El jefe’

Pero no contenta con esto, Shakira acaba de lanzar un nuevo reel en sus redes sociales, donde muestra algunas de las escenas que se verán en el clip de este sencillo, que saldrá al aire el 20 de septiembre a las 8:00 p. m., hora Colombia. En él la diva de las caderas que no mienten tiene varias apariciones con looks bastante diferentes, que rememoran varias de sus épocas musicales desde finales de los años 90.