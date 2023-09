Hijo de Shakira fue captado luciendo inesperado detalle colombiano; recordaron a Piqué por tema ‘sensible’ de su vida

“ Me siento feliz de compartir aquí con los niños, los cuales podrán disfrutar de este colegio. En nuestro país hay aún más de un millón de niños sin educación, pero hoy uno queda muy animado y con la motivación e inspiración de seguir trabajando por la juventud ”, comentó en esta charla oficial.

“Espero que La Guajira sea atendida, que no sigan muriendo más niños por desnutrición, que se construyan más escuelas, que el Estado se comprometa a hacer su parte y que en el sector privado sigan más comprometidos”, agregó, mencionando los compromisos que debe adquirir y responder el gobierno actual.

Shakira y sus hijos en los Premios Juventud 2023 - (Photo by Gladys Vega/Getty Images) | Foto: Getty Images

No obstante, horas más tardes se reveló una inesperada serie de videos y fotos en redes sociales, los cuales plasmaban una particular situación en la que fue captado uno de los hijos de la estrella mundial. Los curiosos no se contuvieron y compartieron dichos contenidos en las plataformas digitales.