Tal como cuenta el medio español, Bernabéu dice que la influencia que han tenido los últimos meses viviendo solo con su madre los ha puesto en contra de los Piqué, al punto de que los chicos ya no llaman a sus abuelos por los apodos que le decían cuando eran más pequeños y vivían en la casa de al lado de la residencia de los Piqué, que incluso se conectaba internamente y gracias a esto Gerard habría podido serle infiel a la cantante bajo el amparo de su madre.

Lo peor del caso es que se supone que Milan y Sasha ya no llegan con el mismo entusiasmo a la casa de sus abuelos y ya no disfrutan de los mismos planes que antes amaban realizar junto a su padre. Todo esto habría llegado al punto máximo de que los Piqué Mebarak deciden quedarse horas enteras jugando con sus dispositivos móviles a dar paseos campestres con sus abuelos.

Shakira junto a sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, en uno de los partidos del Barcelona F. C. | Foto: getty images

“Los niños estaban más pendientes del móvil que de disfrutar del día y le dijo a Gerard: ‘Para esto ya. No puede ser que los chicos no quieran ni ir a la montaña por el teléfono’”, declaró la fuente a Lecturas, dejando claro que los chicos ya tienen nuevos intereses y nuevas motivaciones. Muestra de ello son las expresiones que han tenido los hijos de Shakira en la pasada entrega de los VMAs, en la que los retoños no ocultaban su asombro y su felicidad de estar allí y ver a luminarias como Nicki Minaj.