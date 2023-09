Shakira: así suena ‘El Jefe’, la nueva canción de la cantante a ritmo de música regional mexicana

Después de un 2022 marcado por una fuerte crisis en su vida personal, Shakira ha tenido un 2023 excepcional. Desde que comenzó el año y de la mano de su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la Sesion No. 53, no ha parado de cosechar éxitos.

Y este 20 de septiembre, con el lanzamiento de su nuevo sencillo, El Jefe, Shakira no solo sorprendió a sus millones de seguidores, sino que sigue demostrando por qué es la artista latina más importante de las últimas décadas: se le midió al género de moda, la música regional mexicana, después de varias décadas entregada al rock, al pop y luego a la música urbana.

Shakira deslumbró con su presentación en la reciente entrega de los Premios MTV. | Foto: reuters

La canción la lanzó en colaboración con Fuerza Regida, una banda especializada en sonidos norteños y corridos mexicanos. Se trata de un grupo estadounidense de música regional, formado en 2015 en el estado de California originalmente por Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos y José García; y desde 2021 también por Moisés López.

Shakira se convierte así en la artista latina más importante en unirse al llamado género regional, que ha crecido en el último año a niveles históricas y ha vuelto internacional gracias al interés de nuevos artistas jóvenes por retomar la cultura de México y la exploración de sus muchas variantes musicales.

Shakira y Fuerza Regida | Foto: Sony Music

En abril pasado, sumaban siete las canciones del regional se han adentrado en el Top 50 Global de Spotify, la principal plataforma de referencia musical: seis corridos y un tema con tintes gruperos.

El renacer musical de Shakira

El Jefe entonces hace parte de ese renacer musical que la colombiana ha venido construyendo desde su separación con Gerard Piqué.

El primer síntoma de ese renacer se dio no bien comenzaba 2023. Shakira dejaba escapar, sin filtros, el dolor del desamor y la rabia de la traición con un tema que fue tan criticado como aplaudido: la Session 53, junto al productor argentino Bizarrap, que se convirtió en un éxito instantáneo. Tan solo en YouTube acumula más de 535 millones de reproducciones.

Fuerza Regida es un grupo estadounidense de música regional mexicana, formado en 2015 en el estado de California. (Photo by Unique Nicole/Getty Images) | Foto: Getty Images

Semanas más tarde, compartió TQG, con Karol G, cuyo éxito global quedó demostrado con el galardón a mejor colaboración del año en los MTV.

Por esos días, el Museo del Grammy, en el corazón de Los Ángeles, organizó una exposición que recorría su trayectoria profesional, para después ser distinguida como Mujer del Año, por la que muchos consideran la biblia de la música: la revista Billboard.

Durante la entrega de ese reconocimiento, Shakira aprovechó para hacer catarsis de un 2022 difícil y retador en su vida personal: “Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, añadió con sinceridad durante la ceremonia de Billboard.

Shakira en los MTV 2023 (Photo by Jason Kempin/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

La semana pasada, el 12 de septiembre, fue la protagonista de los MTV Video Music Awards, donde no solo recibió el prestigioso Michael Jackson Video Vanguard, sino que además se quedó junto a su compatriota Karol G con el reconocimiento como mejor colaboración del año, con TQG.

Leila Cobo –directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard–, asegura que, “históricamente, Shakira es la mujer que puso la música latina en el mapa de una manera muy grande y contundente. Y, encima, es una mujer que este último año ha tenido un auge relevante. Esa combinación es única. Históricamente, Shakira ha sido la más top de la música latina”.

En entrevista con SEMANA, Leila no duda de que lo que ha sucedido con la colombiana es único. “Primero, entró a la lista de los 100 más importantes éxitos como Suerte (Whenever Wherever), que fue su primer gran hit en inglés, y eso fue en 2001. ¡Hace 22 años! Y hace canciones hoy que se ubican de inmediato primeras en los listados. Ella tiene ya 46 años, y pega éxitos como si aún tuviera 20. ¡Es impresionante!”.

Con un repaso de varios sus más grandes éxitos en casi tres décadas de carrera, Shakira demostró en los Premios MTV por qué es una de las artistas latinas más grandes. | Foto: reuters

La escritora Sigal Ratner-Arias, colaboradora habitual de la revista estadounidense, destaca que “en los últimos meses, Shakira ha colocado cuatro canciones en el número uno de las listas latinas de Billboard y ha roto 14 récords mundiales de Guinness. También ha desatado una especie de revolución femenina en el camino”.Y subraya lo que a estas alturas es un secreto a voces. Cómo la superestrella colombiana “convirtió uno de los años más difíciles de su vida en un regreso sin precedentes a la música en español al abrir su corazón para enseñarnos que está bien mostrarse vulnerable e, incluso, ‘facturar’ cuando se sufre de desamor”.