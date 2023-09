El renacer de Shakira: cómo logró convertir el dolor de su separación en uno de los mejores años de su carrera musical

Apoteósica, histórica, brillante. Los calificativos se quedan cortos para describir la presentación de Shakira en la más reciente entrega de los MTV Video Music Awards, donde no solo recibió el prestigioso Michael Jackson Video Vanguard, sino que además se quedó junto a su compatriota Karol G con el reconocimiento como mejor colaboración del año.

Durante poco más de diez minutos hizo un repaso por su extensa carrera. Loba, Te felicito, TQG, Te aviso, te anuncio, Ojos así, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie y Chantaje fueron algunos de los grandes éxitos interpretados por Shakira, que contagió incluso a la propia Taylor Swift, a quien las cámaras enfocaron en varias oportunidades, feliz, moviéndose al ritmo de la colombiana.

Shakira actúa durante los MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, EE.UU., el 12 de septiembre de 2023. | Foto: REUTERS

Afuera del Prudential Center, de Nueva Jersey, donde se cumplía la ceremonia, el mundo seguía, en vivo, extasiado, la grandeza de una mujer que hace apenas un año era la portada permanente de tabloides y revistas del corazón por cuenta de un triángulo amoroso que puso fin a su relación con Gerard Piqué.

Pero hoy, con 46 años, cerca de tres décadas en la industria de la música y el inicio de una nueva vida en Miami tras su separación, la estrella barranquillera logró darle un timonazo a su carrera, que este año solo le ha traído éxitos.

El primer síntoma de ese renacer se dio no bien comenzaba 2023. Shakira dejaba escapar, sin filtros, el dolor del desamor y la rabia de la traición con un tema que fue tan criticado como aplaudido: la Session 53, junto al productor argentino Bizarrap, que se convirtió en un éxito instantáneo. Tan solo en YouTube acumula más de 535 millones de reproducciones.

Semanas más tarde, compartió TQG, con Karol G, cuyo éxito global quedó demostrado con el galardón a mejor colaboración del año en los MTV.

Con un repaso de varios sus más grandes éxitos en casi tres décadas de carrera, Shakira demostró en los Premios MTV por qué es una de las artistas latinas más grandes. | Foto: reuters

Por esos días, el Museo del Grammy, en el corazón de Los Ángeles, organizó una exposición que recorría su trayectoria profesional, para después ser distinguida como Mujer del Año, por la que muchos consideran la biblia de la música: la revista Billboard.

Durante la entrega de ese reconocimiento, Shakira aprovechó para hacer catarsis de un 2022 difícil y retador en su vida personal: “Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, añadió con sinceridad durante la ceremonia de Billboard.

La escritora Sigal Ratner-Arias, colaboradora habitual de la revista estadounidense, destaca que “en los últimos meses, Shakira ha colocado cuatro canciones en el número uno de las listas latinas de Billboard y ha roto 14 récords mundiales de Guinness. También ha desatado una especie de revolución femenina en el camino”.Y subraya lo que a estas alturas es un secreto a voces. Cómo la superestrella colombiana “convirtió uno de los años más difíciles de su vida en un regreso sin precedentes a la música en español al abrir su corazón para enseñarnos que está bien mostrarse vulnerable e, incluso, ‘facturar’ cuando se sufre de desamor”.

El que esté en la cima global dos décadas después, “cantando en español, reafirma su lugar como una verdadera superestrella, capaz de trascender idiomas, generaciones y fronteras como muy pocos pueden hacerlo”, subraya la también periodista musical.

Shakira se quedó junto a su compatriota Karol G con el reconocimiento como mejor colaboración del año en los MTV. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

En ello se muestra de acuerdo Leila Cobo –directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard–, quien agrega que, “históricamente, Shakira es la mujer que puso la música latina en el mapa de una manera muy grande y contundente. Y, encima, es una mujer que este último año ha tenido un auge relevante. Esa combinación es única. Históricamente, Shakira ha sido la más top de la música latina”.

En entrevista con SEMANA, Leila no duda de que lo que ha sucedido con la colombiana es único. “Primero, entró a la lista de los 100 más importantes éxitos como Suerte (Whenever Wherever), que fue su primer gran hit en inglés, y eso fue en 2001. ¡Hace 22 años! Y hace canciones hoy que se ubican de inmediato primeras en los listados. Ella tiene ya 46 años, y pega éxitos como si aún tuviera 20. ¡Es impresionante!”.

Cobo destaca que el secreto está en que Shakira “ha sabido leer muy bien al público. Porque muchas veces los artistas siguen teniendo éxito, pero con un público ya conquistado, que crece con ellos. Y ella ha hecho eso, claro, pero también ha traído público nuevo. Y eso no es fácil a una edad como la de ella, y menos con ese tipo de música. Si estuviera haciendo baladas o algo por el estilo, sería entendible. Pero se arriesga con música megacontemporánea y es capaz de hacer una canción con Bizarrap, que es un DJ muy joven. Y logra que esa canción se vea creíble y auténtica. Ese es su éxito: sabe medir ese pulso del público”.

Shakira y Bizarrap | Foto: Especial para El País

Y no cree, como han expresado algunos de los críticos de la artista, que Shakira se haya alejado de la esencia de sus inicios para volverse más comercial y solo encajar con las nuevas exigencias de la industria. “Ella toda su vida mezcló cosas distintas en su música. Comenzó a grabar lo que estaba sonando en sus inicios como artista. Y eso era más pop. Y ahora lo que suena es más urbano. Y ella ha sabido adaptarse. No me parece raro que quiera hacer colaboraciones urbanas. Ahora, ¿qué es música comercial? Lo que ella hacía hace 20 años también era música comercial y le fue grandioso. La música cambia”.

Y todas esas apuestas han salido bien para la colombiana este año. Porque a la estela de éxitos que traía con Monotonía, Te felicito, la Session 53 y TQG, se atrevió a compartir una balada nostálgica que interpretó junto a sus hijos, Acróstico, que una vez más la confirmó en los primeros lugares.