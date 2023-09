Padre de Piqué reaccionó tras fuerte dardo que le habría tirado Shakira en ‘El Jefe’; fue captado con particular actitud

Pese a que la barranquillera no dio pistas sobre este proyecto que había grabado, muchos especularon que posiblemente ya no estaría relacionado con Gerard Piqué y la ruptura que vivieron. Otras personas se le midieron a concluir que sería una propuesta con nuevas pullas que involucraban su pasado en España y lo atravesado en su vínculo sentimental.

No obstante, tras el estreno oficial del tema, los curiosos lograron conocer la letra y el videoclip de esta producción, percatándose de que había un par de dardos en contra de Piqué por la niñera de sus hijos y la situación con su exsuegro, Joan Piqué. Shakira no escatimó en detalles y dejó a más de uno sin palabras con el juego de palabras que usó, yéndose por un lado picante y desafiante.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escuchó en aquella parte de la canción, donde muchos apuntaron que era una pulla contra Joan Piqué.