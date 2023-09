“Ante todo, disculpas”: Piqué quedó en medio de polémica y le tocó salir a arreglarlo todo, ¿qué dijo?

Por otro lado, se está hablando de un posible pleito legal entre el padre de Piqué y Shakira, por una línea de la mencionada canción en la que Shakira menciona: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, la cual, según muchos, estaría dedicada al hombre, luego de que este pidiera el desalojo de la barranquillera de la mansión de Esplugas y Llobregat por medio de una carta.

La niñera se robó las miradas en el videoclip de 'El jefe'. | Foto: Fotograma, 2:18 - 2:40, Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) - YouTube Shakira

Piqué pide disculpas por afirmaciones hechas en su programa

“Bueno, al final estaba aquí en el directo, no sabía que la fuente estaba protegida. Es una fuente y sé que no es cívico, pero bueno, a la final tampoco te imaginas que la gente se tira a la piscina por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo. Pero bueno, que ante todo pues, pedir disculpas si alguien se sintió afectado. Aquí lo hacemos todo con buena fe y a veces no lo hacemos de la mejor manera, pero estamos muy contentos de ir a Málaga”, afirmó Gerard Piqué en su famoso programa.