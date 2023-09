Clara Chía podría contraatacar por noticia que la ‘perturbaba’; tomaría nuevas medidas para defenderse

Este problema entre los tres llegó a los espacios legales, ya que Clara Chía quiso ponerle una demanda al fotoperiodista para que se alejara de ella y no destapara detalles de su vida personal. La mujer acudió a los juzgados de Barcelona, mencionando los daños que le causó el trabajo del español.

Como resultado de la primera parte de este pleito, la joven de 24 años logró que al paparazzi le pusieran una orden de alejamiento y así no se podía aproximar a ella a varios metros de distancia. Aquella decisión puso una restricción al integrante de El gordo y la flaca , quien debía mantenerse lejos de la pareja por unos 400 metros.

No obstante, esta orden terminó el pasado miércoles y quedó al descubierto que Jordi Martin, posiblemente, volvería a ejercer su trabajo como siempre lo ha hecho.

Clara Chía podría contraatacar a Jordi Martin

Según La Vanguardia , el magistrado ve un hecho considerable en la “persecución insistente y continua” que se produjo en el pasado por parte de Jordi Martin, llegando a cruzar espacios de intimidad y privacidad en la vida de la denunciante. Allí se habló que el juez instructor señaló “ la no legitimidad de Martin al invadir ámbitos privados, como la boda de un amigo íntimo de Piqué en agosto del año pasado o el aparcamiento privado de la finca en la que está domiciliada la empresa Kosmos, propiedad de Piqué donde trabaja Chía ”.