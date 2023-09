Clara Chía, criticada por sorpresivo comportamiento junto a Piqué y su suegra: “Hago creer que soy de clase alta”

Hijo de Shakira no ocultó particular reacción en plenos premios MTV; captaron su inesperado gesto con una artista

A Clara Chía le sacaron a relucir “la clase alta”

La española fue centro de un trino, el cual evidenciaba un Zoom a la foto original para detallar sus gestos y comportamientos en este espacio. Aunque la mujer no estaba realizando mayor acción, esto fue suficiente para que los detractores la cuestionaran y le sacaran a relucir “la clase social” de la que ella provenía.

El comentario estuvo enfocado en que la trabajadora de Kosmos no sabía utilizar los cubiertos y los tomaba de una forma poco convencional en las personas de una “clase alta”. En esta publicación también se puso en duda su relación familiar, ya que nunca se le veía acompañada de sus padres o allegados del núcleo más cercano.

“Cuando no se siquiera comer, pero hago creer a todos que soy de clase alta 🤣🤣🤣🤣 por qué será que siempre me ven con Piqué, su familia o amigos, pero nunca con mi familia? Será que, muy clase alta no seremos?”, se leyó en el post, donde más de un curioso reaccionó.